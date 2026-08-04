Tomás Zambrano promete apoyo del Congreso Nacional al sector palmero

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó este martes en el II Congreso de Palmicultores de Honduras 2026, donde reafirmó el compromiso del Poder Legislativo de apoyar a este sector productivo y atender sus principales demandas.
Durante su intervención, Zambrano indicó que aceptó la invitación al evento acompañado de una representación de diputados y destacó que durante los primeros seis meses del nuevo Congreso Nacional han mantenido reuniones con diferentes sectores productivos del país.
“Este Congreso sí tiene puertas abiertas y el sector palmero en este Congreso Nacional tiene aliados, tiene amigos, tiene puertas abiertas y tiene un socio estratégico para apoyar al sector palmero en Honduras”, manifestó el titular del Legislativo.
El diputado señaló que durante los encuentros con productores de palma africana han conocido los problemas que enfrenta el sector, entre ellos las invasiones de tierras y la pérdida de empleos vinculada a estos conflictos.
Según Zambrano, los productores han reportado afectaciones por la ocupación de zonas productivas y estimó que se habrían perdido entre 10,000 y 20,000 empleos debido a esta situación.
Presidente del CN Tomás Zambrano Molina participa en el II Congreso de Palmicultores de Honduras 2026 https://t.co/JJo13t2sJZ— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) August 4, 2026
El presidente del Congreso Nacional destacó que ya fue aprobada una Ley de Protección a la Inversión, la cual, según explicó, busca garantizar la propiedad privada, proteger la producción y brindar seguridad jurídica a los sectores productivos.
“Lo que tenemos que darle a usted es seguridad jurídica, protección de la inversión para que usted genere empleo”, expresó Zambrano durante su discurso ante representantes del sector palmero.
Asimismo, señaló que el Congreso Nacional solicitará a instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional la aplicación de esta normativa, mientras el Legislativo realizará labores de supervisión sobre su cumplimiento.
Zambrano también se refirió a la necesidad de facilitar el acceso a financiamiento para los productores y anunció que se trabaja en una ley para permitir la readecuación de deudas de sectores productivos que mantienen créditos con la banca estatal.
Además, mencionó la incorporación del seguro agrícola dentro de esta normativa y afirmó que se buscarán mecanismos de financiamiento internacional para apoyar a sectores productivos, incluido el palmero.
El presidente del Congreso Nacional aseguró que el Legislativo continuará respaldando a los productores de palma africana y afirmó que este poder del Estado trabajará para fortalecer la generación de empleo y la inversión en Honduras.