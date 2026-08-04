Tomás Zambrano promete apoyo del Congreso Nacional al sector palmero

SAN PEDRO SULA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó este martes en el II Congreso de Palmicultores de Honduras 2026, donde reafirmó el compromiso del Poder Legislativo de apoyar a este sector productivo y atender sus principales demandas. Durante su intervención, Zambrano indicó que aceptó la invitación al evento acompañado de una representación de diputados y destacó que durante los primeros seis meses del nuevo Congreso Nacional han mantenido reuniones con diferentes sectores productivos del país.

“Este Congreso sí tiene puertas abiertas y el sector palmero en este Congreso Nacional tiene aliados, tiene amigos, tiene puertas abiertas y tiene un socio estratégico para apoyar al sector palmero en Honduras”, manifestó el titular del Legislativo. El diputado señaló que durante los encuentros con productores de palma africana han conocido los problemas que enfrenta el sector, entre ellos las invasiones de tierras y la pérdida de empleos vinculada a estos conflictos. Según Zambrano, los productores han reportado afectaciones por la ocupación de zonas productivas y estimó que se habrían perdido entre 10,000 y 20,000 empleos debido a esta situación.

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Presidente del CN Tomás Zambrano Molina participa en el II Congreso de Palmicultores de Honduras 2026 https://t.co/JJo13t2sJZ — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) August 4, 2026