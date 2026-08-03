Libros, aulas e internet: así es la estrategia educativa anunciada por el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura informó que avanza con una estrategia educativa que incluye la distribución de 10 millones de libros de texto, la reparación de infraestructura escolar y la ampliación del acceso a internet en centros educativos mediante un convenio con Starlink. Según un comunicado de Casa Presidencial, los materiales educativos están siendo entregados de manera progresiva durante 2026 en los diferentes departamentos del país, con el objetivo de que estudiantes y docentes cuenten con herramientas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. "Los textos escolares están llegando a todos los departamentos. Nos va a tomar todo este año para que toda Honduras tenga los textos escolares, pero seguro que el 2027, aparte de los que ya lo recibieron y lo van a recibir, va a ser un año donde lo vamos a tener completos a nivel nacional", expresó el presidente Nasry Asfura, según el comunicado.

Casa Presidencial señaló que la distribución de los libros forma parte de una estrategia que busca ampliar las oportunidades educativas mediante el acceso a materiales de aprendizaje, mejores condiciones físicas en los centros escolares y conectividad. Además de la entrega de textos, el Gobierno informó que trabaja en la recuperación de aulas escolares, priorizando las reparaciones de acuerdo con el nivel de necesidad identificado en cada centro educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la presentación de un informe sobre sus primeros seis meses de gestión, Asfura explicó que las intervenciones serán clasificadas según su urgencia. "Reparación de aulas. Extremadamente urgente, urgente, medianamente urgente. Vamos a trabajar en todas las necesidades", afirmó el mandatario hondureño. De acuerdo con la información oficial, esta clasificación permitirá atender primero los espacios que presentan mayores dificultades para estudiantes y docentes, mientras se avanza con otras obras de infraestructura. La estrategia educativa también contempla la incorporación de conectividad mediante un convenio con Starlink, con el propósito de llevar acceso a internet a centros educativos, principalmente en comunidades donde existen limitaciones para acceder a servicios tradicionales.

Según Casa Presidencial, la conexión permitirá que los estudiantes tengan acceso a contenidos digitales, herramientas educativas y nuevas opciones de formación que complementen el uso de los libros de texto y la enseñanza en las aulas. El Gobierno indicó que la combinación de materiales educativos, infraestructura mejorada y acceso a internet busca reducir las brechas que han limitado las oportunidades de miles de niños y jóvenes hondureños.