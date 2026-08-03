Marathón vs Independiente, EN VIVO: ¡Su debut en el Apertura! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se cierra el telón! En una jornada inédita, el Marathón le da la bienvenida este lunes 03 de agosto al Atlético Independiente de Siguatepeque en el último partido de la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Las 'Panteras Negras' fueron confirmados como el equipo 'invitado' para conformar un histórico primer torneo con 12 equipos. Ahora, tendrán una tarea complicada su debut en la Primera División y lo harán en el Estadio Morazán de San Pedro Sula ante los actuales subcampeones.

El Marathón tiene una versión renovada para este torneo. Desde la llegada de su nuevo entrenador, el argentino Silvio Rudman hasta incorporaciones como la de Alberth Elis, Yairo Moreno, Yeison Mejía y Nairobi Vargas, por mencionar algunos.