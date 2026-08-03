Marathón vs Independiente, EN VIVO: ¡Su debut en el Apertura! Hora y dónde ver

¡Se cierra el telón! En una jornada inédita, el Marathón le da la bienvenida este lunes 03 de agosto al Atlético Independiente de Siguatepeque en el último partido de la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Las 'Panteras Negras' fueron confirmados como el equipo 'invitado' para conformar un histórico primer torneo con 12 equipos. Ahora, tendrán una tarea complicada su debut en la Primera División y lo harán en el Estadio Morazán de San Pedro Sula ante los actuales subcampeones.
El Marathón tiene una versión renovada para este torneo. Desde la llegada de su nuevo entrenador, el argentino Silvio Rudman hasta incorporaciones como la de Alberth Elis, Yairo Moreno, Yeison Mejía y Nairobi Vargas, por mencionar algunos.
El estratega comanda su primer partido en el Apertura 2026, pero ya había debutado oficialmente el pasado jueves ante el Herediano en la Copa Centroamericana 2026. Ahí, los verdolagas hicieron lo suyo y sacaron un valioso empate ante el actual campeón de Costa Rica.
Ahora, regresan a la acción y buscará dar vuelta a la página tras la nueva final perdida hace unas semanas ante Motagua. Los subcampeones quieren comenzar con el pie derecho en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
Por su parte, el Independiente de Siguatepeque, bajo el mando del español Juanfran García, intentará arrebatarle puntos al Monstruo Verde en su estreno el Apertura. Los nuevos 'inquilinos' de la Liga Nacional intentarán mostrar su mejor versión esta noche.
Hora y dónde ver el Marathón vs Independiente
El partido entre el Marathón vs Independiente de Siguatepeque comenzará a partir de las 7:00 pm en el Estadio Morazán. El cotejo será transmitido por el canal de Deportes TVC, además del minuto a minuto en www.laprensa.hn