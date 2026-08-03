Inversión extranjera directa en Honduras cae 27% en primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras

El informe señala que la mayor parte del flujo de inversión provino de la reinversión de utilidades, que alcanzó los 445.3 millones de dólares, mientras que el ingreso de nuevos capitales fue de apenas 8.3 millones de dólares.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras sumó 213.4 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, lo que representa una disminución del 27% en comparación con los 292.3 millones registrados en el mismo período de 2025, según el boletín económico de julio, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Asimismo, indica que el sector financiero y de seguros concentró el 69% de la inversión extranjera registrada, equivalente a 156.1 millones de dólares, seguido por los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, con 94.2 millones de dólares.

El Cohep también destacó que la inflación continúa presionando el costo de vida. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación interanual se ubicó en 5.83% en junio de 2026, superior al promedio registrado durante el primer semestre de 2025.

El incremento fue impulsado principalmente por el alza en los precios de los combustibles, que incidió en el costo del transporte, y por el encarecimiento de los productos de la canasta básica.

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Entre los indicadores positivos, el boletín resalta que las exportaciones de bienes alcanzaron 803.2 millones de dólares al cierre de mayo, un crecimiento interanual del 4.1%, impulsado por las ventas de café, banano, hierro, acero y productos reciclados.

No obstante, las importaciones ascendieron a 8,778.4 millones de dólares, unos 564.9 millones más que en el mismo período de 2025, lo que amplió el déficit comercial en 337.2 millones de dólares.