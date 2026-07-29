A la baja tasa de interés: ¿A quiénes favorece la caída?

Tegucigalpa

La tasa de interés es uno de los factores que más impacta en el costo del crédito y, por ende, es clave al momento de tomar una decisión al contratar un préstamo. Si usted gestionara un préstamo, hay buenas noticias en la banca privada: la tasa de interés activa, en moneda nacional, se ha reducido en los últimos meses y la perspectiva de corto plazo es que se mantenga por la estabilidad de la tasa de política monetaria (TPM), la que se ubica en 5.75%. Según el reporte del Banco Central de Honduras (BCH), entre junio 2025-junio 2026, la tasa activa se redujo de 15.90% a 12.33% anual, en promedio, en el sistema bancario comercial. La caída interanual es de 3.57%. En la semana del 12 al 17 de julio de 2026, la tasa interanual fue de 12.25%. Para Roberto Lagos, presidente del BCH, “la postura de política monetaria no es restrictiva, lo que permite que la tasa de interés activa se ajuste a la baja”. Subraya que durante los primeros trimestres de 2026, la tasa de interés activa registró una reducción significativa en todos los sectores. No obstante, Manuel Bautista, expresidente del Banco Central, sostiene que, a pesar de la reducción de la tasa de interés, el crédito no repunta y, por ende, las instituciones financieras no se han visto obligadas a endeudarse para dar más préstamos.

Actividades económicas

Las autoridades del Banco Central realizaron una clasificación por tipo de préstamo, con el objetivo de conocer el comportamiento interanual de la tasa de interés activa. En la agricultura, se redujo de 17.11% a 11.62% anual en promedio, con una caída de 5.49% de junio 2025 a junio 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lagos explica que en este sector económico el comportamiento es el siguiente: para créditos hasta 500,000 lempiras, la tasa activa bajó de 17% a 14.74% (2.26% menos); entre L500,001 y L1,000,000 cayó de 16.30% a 13.02% (3.28%) y de L1,000,001 a L5,000,000 de 16.40% a 12.81% (3.59). No obstante, Bautista considera que el impacto del fenómeno El Niño no ha permitido una mayor demanda de crédito, a lo que agrega la tendencia de continuar importando por no contar con una política económica pública que sustituya importaciones, sobre todo alimentos. Según Lagos, la propiedad raíz es otra de las actividades económicas favorecidas con la rebaja: créditos hasta 500,000 lempiras; la tasa cayó de 18.53% a 14.47% (4.06%); de L500,001 a L1,000,000 se redujo de 14.77% a 12.59% (2.18%) y de L1,000,001 a L5,000,000 disminuyó de 14.60% a 11.91% (2.69%). De acuerdo con el funcionario, la mayor caída en la tasa de interés activa corresponde a préstamos de montos mayores, por ejemplo, de 1,000,001 a 5,000,000 de lempiras, ya que se redujo de 16.79% a 13.56% (3.23%), mayor que los créditos hasta L500,000 al bajar de 20.97% a 20.11%, anual, en promedio (0.88%). La caída interanual de la tasa de interés activa también se ha reflejado en sectores como servicios, industrias y comercio, mientras que en consumo las variaciones son leves.

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