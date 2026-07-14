Análisis: Mercado Eléctrico de Oportunidad impulsa nuevas inversiones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El mercado eléctrico hondureño se ha consolidado como un sector atractivo para nuevas inversiones. Desde la entrada en vigor del Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO) en 2019, varios proyectos de generación de energía están próximos a iniciar operaciones comerciales. El MEO surgió en Honduras con la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), mediante el Decreto 404-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta el 20 de mayo de 2014. La normativa creó el Mercado Eléctrico Nacional (MEN).

La administración del Mercado Eléctrico de Oportunidad está a cargo del Centro Nacional de Despacho (CND), dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), y opera bajo el Reglamento de Operación y Administración del Mercado Mayorista (ROM). Los resultados de los últimos años reflejan un crecimiento sostenido. En 2019, la producción nacional de energía fue de 9,277.54 gigavatios hora (GWh), de los cuales el MEO comercializó 43.71 GWh por 5.04 millones de dólares, con la participación de seis plantas, entre térmicas y renovables. Las cifras de 2024 marcaron un récord. La producción nacional alcanzó los 10,935.67 GWh y el MEO transó 2,679.82 GWh, equivalentes al 24.51 % del total, mediante 26 plantas generadoras, por un valor de 450.6 millones de dólares. En 2025, los resultados fueron menores tras la renegociación de varios contratos. De una producción nacional de 10,818.11 GWh, 36 plantas mercantes comercializaron 1,013.34 GWh, equivalentes al 9.37 % de la producción nacional, por 131.7 millones de dólares. A mayo de 2026, el MEO suministró el 16.62 % de la producción nacional, por un valor de 51.1 millones de dólares, con la participación de 39 plantas.

El MEO

Guillermo Peña Panting, gerente de la Enee, afirma que el MEO constituye una vía alterna para suministrar energía al Sistema Interconectado Nacional. El funcionario agrega que este mercado se caracteriza por realizar pagos más ágiles a los generadores en comparación con el mercado de contratos, lo que ha motivado a varias empresas a migrar al Mercado Eléctrico de Oportunidad. No obstante, señala que la mayor fluctuación de los precios ha incrementado los costos de compra de energía para la Enee. Según datos del CND, el precio de la energía en el MEO oscila entre cero y 43 centavos de dólar por kilovatio hora.

Alejandro Dumas, consultor en temas energéticos, considera que el MEO no debería convertirse en el principal incentivo para inversiones de largo plazo en nuevas plantas de generación. Peña Panting sostiene que las transacciones en el MEO deberían representar como máximo el 20% del mercado; sin embargo, en años anteriores llegaron a alcanzar el 55%.

Desarrollo

Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), sostiene que la ausencia de licitaciones incrementó la dependencia del MEO, un mecanismo concebido para la comercialización de excedentes y las transacciones de corto plazo entre los agentes del mercado. Añade que "su importancia radica en que cubre una proporción considerable de la demanda que debería estar respaldada mediante contratos de largo plazo". Martínez considera que el marco legal del sector eléctrico requiere reformas para incentivar nuevas inversiones.

Samuel Rodríguez, experto en energía, explica que el objetivo del Mercado Eléctrico Nacional era separar el sector en distintos agentes: transmisores, generadores, distribuidores, comercializadores y consumidores calificados. Sin embargo, afirma que únicamente el segmento de generación logró desarrollarse.