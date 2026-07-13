Ejecución de la inversión pública apenas alcanza 33.9% en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La administración pública de Honduras registra una lenta ejecución de su programa de inversión. Para 2026, la Secretaría de Finanzas aprobó un presupuesto de 48,229.6 millones de lempiras para inversión pública; posteriormente, el monto fue reducido a 46,758 millones de lempiras. Sin embargo, al pasado 10 de julio, la ejecución apenas alcanzaba el 33.9%, equivalente a 15,846.9 millones de lempiras. "Ese comportamiento es normal cuando ocurre un cambio de gobierno. Hay que agregar que el Presupuesto General de la República 2026 fue aprobado hasta el 26 de abril", sostienen fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas.

Las fuentes recuerdan que, en el primer año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en 2022, el presupuesto del programa de inversión pública se amplió de 34,562 millones a 43,950.9 millones de lempiras y, al cierre de ese año, la ejecución ascendió a 32,761 millones, equivalente al 74.5%. Agregan que la lenta ejecución responde a una combinación de factores técnicos y administrativos, entre ellos el cambio de autoridades en las unidades ejecutoras. La administración central tiene aprobados para este año 38,804 millones de lempiras para inversión pública, de los cuales ha ejecutado el 38.9%, equivalente a 15,091.1 millones. Otro aspecto relevante es que, de los 30,367 millones de lempiras financiados con recursos de la Tesorería General de la República (TGR), se han devengado 13,773.3 millones, es decir, el 45.4%. Las fuentes consultadas proyectan que, al cierre de 2026, la ejecución del programa de inversión pública oscilará entre el 70% y el 75%.

Subsectores

El programa de inversión pública está integrado por 17 subsectores. Dos concentran los mayores presupuestos: carreteras, con 13,297 millones de lempiras, y descentralización, con 10,898 millones. Estos también presentan los mayores montos ejecutados. El subsector de carreteras acumula 7,294.6 millones de lempiras, equivalente al 54.9% de su presupuesto, mientras que descentralización registra 4,922.8 millones, es decir, el 45.2%, de acuerdo con Finanzas. No obstante, otros sectores estratégicos para la economía y la población presentan bajos niveles de ejecución presupuestaria. El sector energía dispone de 4,143 millones de lempiras, pero solo ha ejecutado el 7.2%, equivalente a 298.4 millones.

En transporte y obras públicas fueron aprobados 3,833 millones de lempiras, aunque la ejecución alcanza apenas el 18.9%, equivalente a 726.6 millones. Por su parte, modernización del Estado cuenta con 3,717 millones de lempiras, de los cuales ha ejecutado 1,101.7 millones, es decir, el 29.6%. En salud se asignaron 2,194 millones de lempiras, pero la ejecución alcanza únicamente el 16%, equivalente a 351.7 millones. En educación fueron aprobados 1,504 millones de lempiras, de los cuales se han ejecutado 138.5 millones, es decir, el 9.2%.

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