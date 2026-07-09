Honduras exporta cuatro veces más camarón a Taiwán que a China, pese a aranceles

Tegucigalpa, Honduras​​​​​

Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el 15 de marzo de 2023 para establecer vínculos con la República Popular China.

Pese a que Taiwán aplica un arancel del 20% al camarón cultivado en los departamentos de Choluteca y Valle, Honduras exporta cuatro veces más a ese mercado que a China, donde el producto ingresa libre de impuestos.

Esa decisión fue cuestionada por diversos sectores, que advirtieron sobre el impacto que tendría en el comercio bilateral, ya que las mercancías hondureñas ingresaban al mercado taiwanés libres de aranceles. Desde el 5 de diciembre de 2023, Taiwán aplica un impuesto del 20% a los productos hondureños.

Tras el cambio en las relaciones diplomáticas, funcionarios del gobierno aseguraron que los productos afectados recuperarían competitividad al ingresar al mercado chino.

Sin embargo, a casi 40 meses del establecimiento de relaciones con China, las cifras de comercio reflejan un comportamiento distinto al proyectado oficialmente.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), durante 2025 Honduras exportó 3,778,894 libras de camarón a ambos mercados. De ese total, 2,025,688 libras fueron enviadas a Taiwán y 753,206 libras a China, por lo que alrededor del 80% de las exportaciones tuvo como destino el mercado taiwanés.

En términos de divisas, las exportaciones a Taiwán generaron 7,903,699 dólares, con un precio promedio de 2.61 dólares por libra. En contraste, las ventas a China ascendieron a 2,378,356 dólares, con un precio promedio de 3.15 dólares por libra.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones al mercado taiwanés alcanzaron 2,565,317 libras, mientras que los envíos a China sumaron apenas 147,000 libras.

Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), sostuvo que el principal factor que limita una mayor exportación de camarón hacia China son los precios.

"Nuestros costos de producción son altos y el mercado chino busca precios bajos", subrayó.