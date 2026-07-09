Capturan a guardia de seguridad con supuesta droga en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre de 27 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras ser sorprendido en posesión de supuesta droga durante un operativo realizado en la colonia Sandoval Sorto, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

De acuerdo con el informe policial, el detenido es originario y residente de San Pedro Sula y se desempeñaba como guardia de seguridad. Los agentes lo requirieron mientras realizaban labores de vigilancia en la zona.

Durante la inspección, los policías le decomisaron dos bolsitas plásticas transparentes en forma de punta que contenían polvo blanco, el cual será sometido a análisis para confirmar si corresponde a cocaína.

Asimismo, las autoridades encontraron cuatro bolsas transparentes con una sustancia rocosa que preliminarmente fue identificada como piedra crack, la cual presuntamente estaba lista para su comercialización.

Según la Policía Nacional, la captura es resultado de las acciones de prevención y disuasión que se mantienen de forma permanente en diferentes barrios y colonias de la zona norte del país para combatir el tráfico de drogas y otros delitos.

Tras su arresto, al sospechoso se le notificaron sus derechos conforme a la ley y posteriormente fue trasladado, junto con la evidencia incautada, a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula.

El caso será remitido al Ministerio Público, institución que continuará con el proceso de investigación y presentará el requerimiento fiscal por el presunto delito de tráfico de drogas.