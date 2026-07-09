Steven, el niño que soñaba con ser futbolista, pero fue atropellado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

En la memoria de los habitantes de la comunidad de El Perú, en La Ceiba, Atlántida, quedará grabada la sonrisa de Steven Jhoet Rodríguez Martínez (de 10 años), que iluminaba cada rincón de la escuela Juan Lindo. Steven no solo era un estudiante de cuarto grado; era un niño cuya energía parecía inagotable, siempre en movimiento y descubriendo el mundo a través de sus dos grandes pasiones: el fútbol y los paseos en bicicleta.

Su inesperada partida ocurrió la mañana del miércoles 8 de julio, dejando un vacío irremplazable en el corazón de su familia, los docentes de la escuela y sus compañeros de clase. Aquella mañana, tras salir de su jornada escolar, Steven jugaba fútbol junto a otros compañeros en las afueras del centro educativo. De pronto, se acercó a la carretera CA-13, cuando una motocicleta que, según la información disponible, transitaba a gran velocidad lo embistió. En un intento por salvarle la vida, fue trasladado al Hospital Atlántida, donde minutos después fue declarado muerto debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Familia no presentará cargos

Aunque las autoridades policiales detuvieron al conductor de la motocicleta para iniciar las investigaciones correspondientes, los padres del menor han manifestado que no desean presentar cargos en su contra y que, por ahora, prefieren concentrarse en honrar la memoria de su hijo durante este momento de duelo. “La mamá y el papá han dicho que lo dejen libre, que todo se lo dejan a Dios”, expresó Honela Aguilar, tía de Steven. “Era un niño muy querido por todos, inquieto y muy dinámico. Le gustaba que le dijeran que era guapo”, agregó.

Un sueño truncado

El fútbol era mucho más que un pasatiempo para Steven: era su mayor ilusión. Con cada balón que pateaba soñaba con el día en que su nombre resonaría en las canchas profesionales.

“El sueño de mi sobrino era ser un gran futbolista. Solo pasaba jugando pelota. Lamentablemente ocurrió esta tragedia”, lamentó Honela Aguilar.

Un llamado por la seguridad​

La muerte de Steven también movilizó a los padres de familia de la escuela Juan Lindo, quienes este jueves realizaron una toma de la carretera CA-13 para exigir a las autoridades la instalación inmediata de túmulos frente al centro educativo.