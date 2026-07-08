Niño de 10 años muere tras ser atropellado al salir de su escuela en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

La comunidad de la aldea Perú, jurisdicción de La Ceiba, Atlántida, se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento del niño, Steven Jhoet Rodríguez Martínez (de apenas 10 años de edad) que perdió la vida la tarde de este miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la carretera CA-13, justo en el momento en que salía de su jornada de clases.​

El menor era estudiante de la escuela Juan Lindo, un centro educativo cuya ubicación, a la orilla de la transitada carretera internacional, mantiene en constante peligro a los alumnos, quienes diariamente deben arriesgar sus vidas para cruzar la calzada.​

Según los informes preliminares, tras el fuerte impacto, el niño fue trasladado de urgencia hacia el hospital Atlántida; sin embargo, el personal médico reportó que el menor ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso. ​