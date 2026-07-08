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Niño de 10 años muere tras ser atropellado al salir de su escuela en La Ceiba

Steven Jhoet Rodríguez Martínez falleció la tarde de este miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Perú en La Ceiba.

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 16:50 -
  • Carlos Molina
Niño de 10 años muere tras ser atropellado al salir de su escuela en La Ceiba

El menor Steven Jhoet Rodríguez Martínez fue ingresado de urgencia la hospital Atlántida, Sin embargo falleció al llegar.

Foto: DIARIO LA PRENSA
La Ceiba, Atlántida

La comunidad de la aldea Perú, jurisdicción de La Ceiba, Atlántida, se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento del niño, Steven Jhoet Rodríguez Martínez (de apenas 10 años de edad) que perdió la vida la tarde de este miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la carretera CA-13, justo en el momento en que salía de su jornada de clases.​

El menor era estudiante de la escuela Juan Lindo, un centro educativo cuya ubicación, a la orilla de la transitada carretera internacional, mantiene en constante peligro a los alumnos, quienes diariamente deben arriesgar sus vidas para cruzar la calzada.​

Según los informes preliminares, tras el fuerte impacto, el niño fue trasladado de urgencia hacia el hospital Atlántida; sin embargo, el personal médico reportó que el menor ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso. ​

Amenzan con protestas

​La tragedia ha encendido las alarmas y el descontento entre compañeros, docentes y padres de familia, quienes lamentaron profundamente lo sucedido y exigieron justicia inmediata. La indignación es tal que la comunidad ha lanzado un ultimátum a las autoridades.​

"No es la primera vez que atropellan a un niño aquí. Si las autoridades no se comprometen a colocar túmulos en esta vía para frenar el exceso de velocidad y evitar más tragedias, mañana jueves nos tomaremos la carretera CA-13", advirtió una madre de familia visiblemente afectada.​

De acuerdo a información brindada por la policía, el conductor del vehículo que embistió al menor, fue detenido y remitido a la Fiscalía, para esclarecer los hechos y deducir la respectiva responsabilidad penal. Se conoció que se le presentó un requerimiento fiscal por el delito de homicidio culposo.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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