Joven futbolista muere atropellado tras salir de un partido en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

La tarde del domingo se tiñó de luto para familiares y amigos de Isaac Mencía, un joven originario de la aldea San Antonio, en el municipio de Sulaco, Yoro, quien perdió la vida luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar el bulevar del Este, frente a la colonia Satélite, en San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar, Mencía fue embestido por un vehículo pesado, impacto que le provocó la muerte de manera inmediata.

Horas antes del trágico hecho, el joven había participado en una jornada deportiva organizada por el FC San Antonio, equipo del que formaba parte. La actividad se realizó en la cancha de la colonia La Pradera para conmemorar el aniversario de fundación del club, donde los jugadores disputaron varios encuentros amistosos desde las 2:00 de la tarde.