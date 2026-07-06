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Joven futbolista muere atropellado tras salir de un partido en San Pedro Sula

Isaac Mencía perdió la vida la tarde del domingo tras ser atropellado por un vehículo pesado cuando intentaba cruzar el bulevar del Este, frente a la colonia Satélite, en San Pedro Sula

Joven futbolista muere atropellado tras salir de un partido en San Pedro Sula

Isaac Mencía es recordado como un joven talentoso y amante del fútbol.
San Pedro Sula.

La tarde del domingo se tiñó de luto para familiares y amigos de Isaac Mencía, un joven originario de la aldea San Antonio, en el municipio de Sulaco, Yoro, quien perdió la vida luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar el bulevar del Este, frente a la colonia Satélite, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, Mencía fue embestido por un vehículo pesado, impacto que le provocó la muerte de manera inmediata.

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Horas antes del trágico hecho, el joven había participado en una jornada deportiva organizada por el FC San Antonio, equipo del que formaba parte. La actividad se realizó en la cancha de la colonia La Pradera para conmemorar el aniversario de fundación del club, donde los jugadores disputaron varios encuentros amistosos desde las 2:00 de la tarde.

El cuerpo de Isaac Mencía quedó sobre el pavimento tras ser atropellado por un vehículo pesado.

El cuerpo de Isaac Mencía quedó sobre el pavimento tras ser atropellado por un vehículo pesado.

Compañeros y amigos recordaron que Isaac permaneció durante toda la tarde compartiendo con el grupo y disfrutando del evento deportivo. Dentro del equipo era conocido con el apodo de "Chaco" y se desempeñaba como lateral derecho.

Su inesperada muerte ha causado consternación entre quienes lo conocieron, especialmente entre los integrantes del club, que hoy lamentan la pérdida de un compañero al que describen como un apasionado del fútbol y una persona apreciada dentro y fuera de la cancha.

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Redacción La Prensa
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