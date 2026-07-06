Operativos buscan frenar venta ilegal de alcohol en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal y la Alcaldía de San Pedro Sula, puso en marcha operativos de saturación para inspeccionar establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso de operación correspondiente.

Las acciones se desarrollan en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de identificar negocios que incumplen la normativa municipal y verificar que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas operen de forma legal.

La inspectora Dania Cruz informó a LA PRENSA que las acciones forman parte de una estrategia conjunta orientada a verificar el cumplimiento de la normativa municipal y nacional en los negocios que expenden alcohol, especialmente en sectores donde recientemente se han registrado incidentes relacionados con su consumo.