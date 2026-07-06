Operativos buscan frenar venta ilegal de alcohol en San Pedro Sula

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal y la Alcaldía de San Pedro Sula, puso en marcha operativos de saturación para inspeccionar establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso de operación correspondiente.
Las acciones se desarrollan en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de identificar negocios que incumplen la normativa municipal y verificar que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas operen de forma legal.
La inspectora Dania Cruz informó a LA PRENSA que las acciones forman parte de una estrategia conjunta orientada a verificar el cumplimiento de la normativa municipal y nacional en los negocios que expenden alcohol, especialmente en sectores donde recientemente se han registrado incidentes relacionados con su consumo.
“Se estarán realizando verificaciones para determinar si los negocios cuentan con su respectivo permiso de operación para la venta de bebidas alcohólicas. Aquellos que no cumplan con la ley serán sujetos a clausura en coordinación con la Alcaldía Municipal”, explicó la oficial.
Las inspecciones incluyen la revisión de la documentación de los establecimientos y la verificación de que operen conforme a las disposiciones legales. Las autoridades advirtieron que los comercios que incumplan la normativa serán sancionados de acuerdo con la ley.
Las autoridades informaron que los viernes, sábados y domingos se reforzará la presencia policial en distintos sectores del valle de Sula para prevenir riñas, alteraciones al orden público y otros hechos violentos asociados al consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos y reuniones.
Las instituciones participantes recalcaron que estas acciones se ejecutan en estricto apego a la ley y al Plan de Arbitrios Municipal, y que buscan garantizar la seguridad ciudadana mediante la identificación de negocios no autorizados y el cierre de aquellos que operen de forma irregular.
La Policía Nacional reiteró que el trabajo conjunto con la Alcaldía Municipal continuará como parte de una estrategia permanente para mantener el orden y la seguridad en barrios y colonias de San Pedro Sula y el Valle de Sula.