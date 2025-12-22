Sancionan a conductores ebrios durante operativos nocturnos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las acciones forman parte de un plan preventivo reforzado ante el incremento del flujo vehicular propio de la temporada navideña y de fin de año, cuando aumentan las reuniones sociales, el consumo de bebidas alcohólicas y los desplazamientos nocturnos.

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de la población, equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llevan a cabo intensos operativos viales en distintos sectores estratégicos de San Pedro Sula.

Noel Pérez, vocero regional de la Policía Nacional, informó que como resultado de estos controles entre el viernes y sábado, lograron sancionar a 64 conductores que circulaban en estado de ebriedad, una conducta considerada de alto riesgo y una de las principales causas de accidentes de tránsito graves y fatales en la región norte del país.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), una persona que sea sorprendida por primera vez conduciendo en estado de ebriedad deberá pagar una multa de 11,278.76 lempiras, además del decomiso de su licencia de conducir por un periodo de seis meses.

Además, durante los operativos se emitieron 40 esquelas a conductores que se encontraban estacionados en lugares no permitidos, obstruyendo la libre circulación vehicular y peatonal, así como el decomiso de dos vehículos por faltas graves a la Ley de Tránsito vigente.

Las autoridades también informaron sobre el decomiso de 114 licencias de conducir, mediante la emisión de boletas de infracción, por diversas violaciones a la normativa legal, entre ellas conducción temeraria, falta de documentos, no portar medidas de seguridad y desobedecer señales de tránsito.

Pérez explicó que estos operativos se desarrollaron en puntos estratégicos de alta circulación vehicular, zonas comerciales y áreas con mayor afluencia nocturna, priorizando horarios críticos comprendidos entre la noche y la madrugada, cuando se registra un mayor número de incidentes viales.

La DNVT reiteró que estas acciones continuarán de manera permanente y sorpresiva en diferentes sectores de San Pedro Sula y otros municipios del Valle de Sula, como parte de una estrategia integral de prevención y control vial.