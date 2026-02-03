Faitelson reaccionó al Olimpia-América y no perdonan tras debut: "fue cobarde"

Los medios nacionales y mexicanos reaccionaron tras el triunfo del América sobre Olimpia (1-2) en su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Diario DIEZ de Honduras: "El León fue herido y deberá buscar la remontada en el Estadio Azteca".
TDTV en Honduras: "Llegó el América a Honduras. Se lo ganó el América al Olimpia".
German Alvarado de LA PRENSA: "Olimpia con partido serio y digno. Aunque esto no es de merecer, pero perfectamente lo justo hubiera sido un empate. Este América tiene casta, pero es de los más endebles de los últimos años. Aunque cuando metió a jugadores como Zendejas, Brian Rodríguez, se vio la diferencia".
Mario Jafeth Moreno, periodista de GOLAZO: "El América metió el acelerador en la segunda mitad y le sacó el triunfo al Olimpia en casa. Hay que destacar que los Leones hicieron una presentación muy digna, pero los aztecas mostraron pinceladas de su calidad y potencia ofensiva".
"Lástima que Olimpia no refuerza su ataque con un delantero que complemente con Benguché que hoy hizo un gran partido, a pesar de haber peleado solo contra la defensa de América. Un media punta ágil, profundo y desequilibrante".
Mauricio Kawas: "Cuando Olimpia lo empata, hubo un momento en el que parecía que podía ganarlo. Fue solo un espejismo. Porque luego el América se puso muy serio, realizó cambios y el 2-1 se quedó hasta corto. El club mexicano jugó con una velocidad que nuestros clubes no tienen".
Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "Aunque el conjunto merengue ya sabe lo que es ganarle al América de visita, me parece que esta serie ya está del lado azteca y los blancos quedarán fuera. Una lástima, juego bastante serio que planteó el León pero no le ajustará como ya se esperaba".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "Olimpia le tuvo miedo al triunfo... no pudo en casa contra las águilas del #América y pierde la ida de esta serie, que le queda muy cuesta arriba. Eduardo Espinel fue cobarde en su planteamiento y le tuvo miedo a una derrota mayor.
Los medios mexicanos reaccionaron al agónico triunfo del América sobre el Olimpia en el Nacional.
El América triunfo de visita en el Nacional y así reaccionaron en los destacados medios del territorio mexicano.
"América demuestra su grandeza en Honduras y toma la ventaja en Concachampions"
TV Azteca Deportes: "América sufrió para conseguir el triunfo en Honduras, pero supo resolver a tiempo y llegará con colchón a jugar en México".
"¡EL MÁS GRANDE DE CONCACAF! América se lleva el triunfo con dos auténticos golazos: uno de Dávila y otro de Juárez. Victoria que pesa... ¡y mucho!"
TNT Sports: "¡América voló en Honduras! Las Águilas sacaron un buen resultado en su visita al Olimpia y encaminaron la serie en la Primera Ronda".
MedioTiempo: "El América sufrió demasiado en Honduras ante el Olimpia y sobre el final del partido sacó un valioso triunfo por 2-1 que los pone en una posición muy cómoda".
Diario Récord de México: ¡"GANÓ PAPÁ! ¡SE ACABÓ! América lo gana sobre la hora contra Olimpia con gol de Ramón Juárez".
"América estuvo a punto de hacer el ridículo en el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026"
ESPN: "EL AMÉRICA, CON EL CAMINO CLARO PARA LA VUELTA Olimpia no pudo sacar ventaja en Tegucigalpa e irá a la CDMX con una misión complicadísima".
Álvaro Morales: "Las Águilas ganan la ida de la Concachampions, en Honduras contra Olimpia... ¡Triunfo de huev**!
Raoul Ortiz, relator de Fox Sports: "Sufrir para ganar... 1T muy inestable y con poco fútbol. En el 2T con la entrada de Zendejas y Rayito todo fue más claro. Tomó la iniciativa y ganó el juego. Mucho por mejorar, Veiga debe colaborar en sector ofensivo de manera clara".
David Faitelson no perdonó: "Sufre el América en Tegucigalpa... cómo pintan las cosas, el 1=1 parece “buenísimo” para el América..."
"Siempre Brian, siempre Brian Rodríguez dándole algo diferente al América, La empuja Ramón Juárez ...Y el América puede regresar de Honduras con algo que parecía lejano..."