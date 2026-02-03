Olimpia se derrumba ante América, dedicatoria de Jorge Álvarez y novia de futbolista

Las imágenes que dejó la derrota del Olimpia 1-2 contra el Club América de México en el partido de ida de la ronda previa de la Concacaf Champions Cup.
Olimpia no pudo en el estadio Nacional Chelato Uclés contra el Club América y terminó sucumbiendo frente a su gente.
Este fue el 11 titular que mandó a la cancha Eduardo Espinel para enfrentar al América de México.
Los 11 titulares del Club América contra el Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La familia olimpista se dio cita en el estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar al Olimpia contra un histórico rival como el América.
Los americanistas también llegaron al coloso capitalino para disfrutar del partido frente al Olimpia.
Aficionados del América se hicieron presente en el estadio Nacional Chelato Uclés contra el Olimpia.
José Mario Pinto intenta robarle el balón al defensa uruguayo Sebastián Cáceres del América.
El árbitro estadounidense Ismail Elfath le muestra tarjeta amarilla al brasileño Rodrigo Dourado por una falta contra Jorge Benguché.
El mexicano Jonathan dos Santos, exjugador del Barcelona, fue titular contra el Olimpia y salió de cambio en los últimos minutos.
El delantero chileno Víctor Dávila dejó en el suelo a Agustín Mulet y marcó su gol que puso en ventaja al América contra el Olimpia.
Víctor Dávila gritando con euforia su gol que puso a ganar al Club América contra el Olimpia en la Concacaf Champions Cup.
Los jugadores del Club América festejando el gol de Víctor Dávila contra el Olimpia.
El festejo especial de Víctor Dávila. El futbolista chileno se metió el balón debajo de su camiseta, un gesto en señal que será padre.
El mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, ex del Barcelona, se paseó por el estadio Nacional Chelato Uclés contra el Olimpia.
Jorge Álvarez se lució con un tremendo golazo y se lo dedicó a su esposa Madeline Ordóñez que estaba en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Jorge Álvarez celebrando con Jorge Benguché su golazo para el 1-1 del Olimpia ante el América.
Así fue la celebración de Jorge Álvarez tras su golazo contra el América.
Jorge Benguché marcó gol con este remate de cabeza, pero fue anulado por clara posición adelantada.
El lamento de Jorge Benguché tras su gol anulado contra el Club América.
El 'Toro' Benguché lo intentó varias veces, pero no pudo marcar y cuando lo hizo, fue anulado por fuera de juego.
El defensa mexicano Ramón Juárez Del Castillo marcó el segundo gol del América para el triunfo contra el Olimpia.
Jonathan dos Santos se barre para quitarle el balón a José Raúl García.
Así sujetaba Erick Sánchez a José Mario Pinto para robarle la pelota.
Carlos 'Mango' Sánchez se duele en el suelo tras sufrir una falta, mientras Jonathan dos Santos le reclama al árbitro.
Jorge Benguché se lamenta al final del partido tras la derrota del Olimpia contra el América.
Los futbolistas del Olimpia terminaron tristes por la derrota contra el Club América en la Concachampions.
Los futbolistas del América festejaron el triunfo contra el Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés.