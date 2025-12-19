Amor en Navidad, 12 parejas se casan en el salón consistorial

San Pedro Sula, Honduras

Cintia Nicole Cruz Bonilla y Darlin Saldivar Interiano se juraron amor eterno ante la Ley. Celebraron su boda civil en el imponente salón consistorial de la municipalidad de San Pedro Sula junto a 11 parejas más.

Agradecieron a Dios y manifestaron su felicidad porque empezará una nueva vida juntos. “Hoy es un día muy especial, es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, siguiendo el mandato de Dios” dice Cinthia.

Mientras que su esposo, Darlin Saldívar Interiano, no oculta su felicidad por el importante paso que dio.

Son las últimas bodas realizadas este año y las 12 parejas se dieron el sí en una ceremonia especial teniendo como testigos a sus familiares y autoridades locales.

Kevin Guzmán, coordinador de matrimonios de la Municipalidad de San Pedro Sula, informó que hoy se han efectuado 12 bodas civiles y el jueves fueron 11.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Es muy importante que puedan unir sus vidas por la vía legal y fundamentar su hogar en la fidelidad, amor, respeto, paciencia y comunicación, para que perdure”, dijo Guzmán.