Amor en Navidad, 12 parejas se casan en el salón consistorial

Las parejas se dieron el sí en una ceremonia especial organizada por la municipalidad de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 15:05 -
  • Lisseth García
Éstas fiestas dicembrinas serán diferentes para las parejas que contrajeron matrimonio hoy en San Pedro Sula.

 Lisseth Garcia
San Pedro Sula, Honduras

Cintia Nicole Cruz Bonilla y Darlin Saldivar Interiano se juraron amor eterno ante la Ley. Celebraron su boda civil en el imponente salón consistorial de la municipalidad de San Pedro Sula junto a 11 parejas más.

Agradecieron a Dios y manifestaron su felicidad porque empezará una nueva vida juntos. “Hoy es un día muy especial, es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, siguiendo el mandato de Dios” dice Cinthia.

Mientras que su esposo, Darlin Saldívar Interiano, no oculta su felicidad por el importante paso que dio.

Son las últimas bodas realizadas este año y las 12 parejas se dieron el sí en una ceremonia especial teniendo como testigos a sus familiares y autoridades locales.

Kevin Guzmán, coordinador de matrimonios de la Municipalidad de San Pedro Sula, informó que hoy se han efectuado 12 bodas civiles y el jueves fueron 11.

“Es muy importante que puedan unir sus vidas por la vía legal y fundamentar su hogar en la fidelidad, amor, respeto, paciencia y comunicación, para que perdure”, dijo Guzmán.

Las parejas brindaron por su felicidad y agradecieron la oportunidad de iniciar una nueva vida bajo la Ley.

 (Lisseth Garcia)

El funcionario municipal anunció que el próximo año se llevará a cabo el proyecto Bodas de Caná. “Ya estamos haciendo los preparativos para que todo salga bien en el 2026”.

“Estamos trabajando en logística y organización del proyecto para que todo se desarrolle bien y podamos unir más parejas en matrimonio civil”, aseguró Guzmán.

1,018 parejas se casarán en las bodas de Caná

Guzmán enfatizó que el alcalde Contreras trabaja en fortalecer el núcleo de la sociedad; la familia.

“El alcalde cree en la unión del matrimonio civil y lo que representa para la sociedad”.

Lisseth García
