Entregan reconocimiento a joven no vidente que se graduó del JTR

San Pedro Sula, Honduras.

Con determinación, el apoyo de su familia y la comunidad educativa, Marcelo Antonio Flores Amaya alcanzó ayer uno de los logros más importantes de su vida, graduarse como Bachiller Técnico Profesional en Informática en el instituto José Trinidad Reyes. Su historia de superación fue reconocida y aplaudida durante las graduaciones realizadas el miércoles 17 de diciembre, en las que el centro educativo entregó 575 nuevos profesionales a la sociedad. Marcelo, de 18 años, es no vidente desde su nacimiento, una condición que nunca definió sus límites ni apagó sus sueños. Por el contrario, se convirtió en un motor para esforzarse cada día y demostrar que una discapacidad no es un obstáculo cuando se tiene voluntad, disciplina y mucha fe. Durante la ceremonia vespertina, el joven recibió un reconocimiento especial por parte de las autoridades del instituto. El director, Wilson Mejía, fue el encargado de entregarlo y dedicarle emotivas palabras que emocionaron a los presentes.

Al ser llamado al escenario, Marcelo fue recibido con una ovación de aplausos por parte de sus compañeros, reflejo del respeto, cariño y admiración que se ha ganado a lo largo de estos años, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. "Marcelo es un joven no vidente y ese reto no le impidió cumplir sus sueños. Cuando nos fijamos metas o aspiramos a algo, no importa la condición que tengamos ni las fuerzas que se opongan; si queremos, podemos lograrlo", expresó Mejía. "Es un ejemplo de que la determinación y el esfuerzo hacen posible lo extraordinario, y nos recuerda que los sueños se alcanzan con el corazón y una voluntad firme", agregó. Como parte del reconocimiento, también fue homenajeada Reina Margarita Amaya, madre de Marcelo, por el apoyo incondicional que ha brindado a su hijo.