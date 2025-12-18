¿De dónde provienen las primeras urnas abiertas en el escrutinio especial?

Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio inicio al escrutinio especial del nivel electivo presidencial, un proceso clave dentro de la etapa final de las Elecciones Generales.
Las primeras urnas abiertas durante este escrutinio especial provienen del Centro Evangélico Bethel, ubicado en La Ceiba, departamento de Atlántida, específicamente dos maletas electorales que fueron trasladadas para revisión.
La consejera del CNE, Ana Paola Hall, explicó que estas urnas corresponden a mesas cuyos resultados requerían una verificación técnica de la transmisión de actas, motivo por el cual no fueron incluidas de forma definitiva en el conteo previo.
Hall detalló que la apertura de estas maletas marca el inicio formal del escrutinio especial presidencial, el cual se realiza bajo estrictos protocolos para garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral.
“Una vez realizada la verificación técnica de transmisión de esas dos nuevas actas, ingresarán todos los miembros presentes de la Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR) y continuarán los escrutinios especiales en todas las mesas”, manifestó la consejera.
La funcionaria subrayó que el proceso cuenta con la presencia permanente de observadores nacionales e internacionales, quienes acompañan cada etapa del recuento como garantes de la integridad electoral.
Asimismo, indicó que el escrutinio especial se desarrolla de manera pública y abierta, permitiendo la fiscalización de partidos políticos, representantes legales y organismos de observación acreditados.
Ana Paola Hall también destacó que la ciudadanía puede seguir en tiempo real el desarrollo del escrutinio especial a través de una transmisión oficial en línea, como parte de la política de puertas abiertas del CNE.
El Consejo Nacional Electoral reiteró que este procedimiento busca resolver inconsistencias técnicas o administrativas, asegurando que cada voto válido sea debidamente contabilizado para oficializar los resultados el 30 de diciembre.