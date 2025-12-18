  1. Inicio
Muere Lizeth Ríos, reconocida emprendedora de El Progreso

Conocida por su página Variedades Lizeth Ríos, esta emprendedora progreseña fue pionera en llevar sus productos a las redes sociales. Esto se sabe de su muerte

1 de 10

Fotos en vida de Lizeth Ríos, la emprendedora progreseña que murió la tarde de este jueves 18 de diciembre.
2 de 10

Lizeth era muy querida en El Progreso; carismática y con una sonrisa en su rostro siempre, logró ganarse la admiración y respeto de sus colegas.
3 de 10

"Qué tristeza, ella era muy amable, igual que su hija", escribió Karen Carvajal en sus redes sociales.
4 de 10

Jamileth Ayala pidió al Creador "fortaleza para su familia; emprendedoras de El Progreso, Yoro. Estamos de luto por la perdida de nuestra compañera".
5 de 10

Se informó que Lizeth Ríos murió de forma natural. Fue llevada al hospital de El Progreso en donde ya no presentaba signos vitales.
6 de 10

"Estaba en el hospital cuando llegó sin signos vitales", contó una testigo que contó que un paro cardiaco acabó con la vida de Lizeth.
7 de 10

En la ribereña ciudad hay una gran cantidad de emprendedores que se reúnen en el parque las mercedes.
8 de 10

Lizeth además de vender artículos, colocaba pestañas postizas junto con su hija.
9 de 10

En su última publicación, Lizeth había anunciado que estaría poniendo pestañas en su casa en la colonia Primavera.
10 de 10

La emprendedora está siendo velada en la colonia Primavera.
