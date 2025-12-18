Muere Lizeth Ríos, reconocida emprendedora de El Progreso

Fotos en vida de Lizeth Ríos, la emprendedora progreseña que murió la tarde de este jueves 18 de diciembre.
Lizeth era muy querida en El Progreso; carismática y con una sonrisa en su rostro siempre, logró ganarse la admiración y respeto de sus colegas.
"Qué tristeza, ella era muy amable, igual que su hija", escribió Karen Carvajal en sus redes sociales.
Jamileth Ayala pidió al Creador "fortaleza para su familia; emprendedoras de El Progreso, Yoro. Estamos de luto por la perdida de nuestra compañera".
Se informó que Lizeth Ríos murió de forma natural. Fue llevada al hospital de El Progreso en donde ya no presentaba signos vitales.
"Estaba en el hospital cuando llegó sin signos vitales", contó una testigo que contó que un paro cardiaco acabó con la vida de Lizeth.
En la ribereña ciudad hay una gran cantidad de emprendedores que se reúnen en el parque las mercedes.
Lizeth además de vender artículos, colocaba pestañas postizas junto con su hija.
En su última publicación, Lizeth había anunciado que estaría poniendo pestañas en su casa en la colonia Primavera.
La emprendedora está siendo velada en la colonia Primavera.