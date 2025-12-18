Joven hondureño destaca en campeonato estatal de robótica en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

El hondureño David Steven Meléndez León, logró destacar en el campeonato de robótica de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) del estado de Texas, Estados Unidos, donde su equipo logró posicionarse en los primeros lugares. La competencia reunió a 85 escuelas secundarias de todo el estado y puso a prueba a los mejores equipos en un exigente desafío STEAM, en el que los estudiantes debían diseñar, construir y programar robots capaces de ejecutar tareas complejas, además de presentar su proceso de ingeniería, estrategias de mercadeo y trabajo colaborativo. El equipo de Porter High School, parte del Distrito Escolar Independiente de New Caney, Texas, obtuvo el tercer lugar en la Best Division, consolidándose entre los mejores a nivel estatal. Las autoridades del centro educativo señalaron que este resultado demuestra la excelencia en innovación, estrategia, diseño de robots y el trabajo en equipo que los caracteriza.

"Su logro refleja incontables horas de dedicación, creatividad y persistencia a lo largo de la temporada", publicó Porter High School en sus redes sociales. Entre los miembros del equipo sobresale David Steven Meléndez León, estudiante de décimo grado e hijo de padres hondureños, quien participó por primera vez en la competencia. A pesar de su corta experiencia, fue uno de los responsables del diseño del robot y uno de los cuatro estudiantes encargados de dirigirlo en las pruebas durante los dos días de la competencia que se llevó a cabo del 12 al 13 de diciembre en Dallas, Texas. Sus maestros lo describen como un estudiante sereno, colaborador y disciplinado. Desde pequeño ha destacado por su excelencia académica y también ha formado parte de la orquesta de la escuela, ejecutando el corno francés.

En entrevista con LA PRENSA, Meléndez León relató que desde niño ha sentido interés por la tecnología y los robots, pero que nunca había puesto a prueba sus habilidades, hasta que uno de sus maestros lo motivó a realizar las pruebas para ingresar al equipo. “Hice las pruebas en septiembre. Una de ellas fue diseñar un robot en un software especializado que realizara las funciones que me indicaron, para medir creatividad y habilidades técnicas”, dijo. El equipo de robótica de Porter High School está conformado por 19 estudiantes de noveno a undécimo grado, y Meléndez León fue uno de los encargados del diseño del robot con el que compitieron en la temporada 2025 de Best Robotics.

Acerca de su experiencia, expresó que al inicio sintió nervios por la responsabilidad que implicaba dirigir el robot en la competencia, pero que a medida avanzaba la jornada se divirtió mucho y fue un honor representar a su escuela secundaria.