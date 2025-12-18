Marathón vs. Platense, EN VIVO hoy en triangulares: ¡hora y dónde verlo!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Duelazo en San Pedro Sula! Marathón vuelve a la acción en las triangulares del Grupo B del torneo Apertura 2025 y lo hará ante el siempre complicado Platense de Puerto Cortés. Los verdolagas son líderes en su encasillado y pretender dar el gran paso a la final en la jornada 3 de esta fase. El equipo de Pablo Lavallén quiere estar más cerca de llegar a la final de la actual campaña, pero para ello, deberá pasar del aguerrido Tiburón que sigue dando batalla a pocos meses de su regreso a la Primera División de Honduras. El equipo escualo amargo al Olancho FC en la pasada fecha y le sacó un valioso empate 1-1 en Puerto Cortés. Sin embargo, para seguir con vida en el Apertura 2025, debe evitar los enormes tropiezos y sacar un resultado positivo que lo deje con la oportunidad de seguir dando la pelea.

Marathón es líder del Grupo B de las triangulares con 3 unidades, esto producto del triunfo ante el Olancho FC (0-3) en el Juan Ramón Brevé. Le sigue el Platense con 1 punto y en el fondo se encuentran los Potros sin unidades tras dos encuentros disputados; el equipo olanchano amenazó con retirarse del Apertura 2025 sin disputar los últimos juegos. El Monstruo Verde y el Tiburón se vuelven a ver las caras luego del pasado duelo el pasado 8 de noviembre en San Pedro Sula. Los esmeraldas se llevaron el triunfo por la mínima en la jornada 19 de la segunda vuelta. De momento, Platense en su regreso, no le pudo ganar a Marathón. Cabe recordar que en la primera ronda, igualaron 1-1 en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Ahora cambia el escenario, pero los protagonistas son los mismos, con el mismo objetivo de alcanzar la gran final. Ambos equipos tienen en su plantilla a gran parte de la cuota goleadora del torneo. Por un lado, el Monstruo tiene a Messiniti, tercero en la campaña con 15 goles y Alexy Vega es cuarto con 10 tantos en su cuenta. Por parte del Platense, Erick 'Yio' Puerto ha sido el delantero revelación al anotar 16 tantos, uno por debajo de Rodrigo De Olivera (Olancho FC).

Hora y canal dónde ver el Marathón vs Platense