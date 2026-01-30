  1. Inicio
Inter Miami rompe el mercado: ficha a nuevo socio de Messi y paga 15 millones

Lionel Messi tiene nuevo socio en el ataque del Inter Miami que pagó una millonada para ficharlo.

  • Agencia EFE
Lionel Messi suma un nuevo compañero para el ataque del Inter Miami.
Miami, Estados Unidos.

Inter Miami apunta a ganarlo todo en esta temporada 2026. El equipo de Lionel Messi, campeón defensor de la MLS, sacudió el mercado este viernes al confirmar su nuevo fichaje por el que ha pagado 15 millones de dólares.

El conjunto de Las Garzas anunció la contratación del delantero mexicano Germán Berterame, procedente de Monterrey, para apuntalar su zona ofensiva, donde coincidirá con Lionel Messi y Luis Suárez.

El internacional mexicano permanecerá vinculado con la entidad de Miami hasta el final de la temporada 2028-2029, aunque existirá la opción de extender su contrato por un año, informó en un comunicado el Inter Miami.

Inter Miami arma un 'Dream Team' para Messi: fichajes millonarios, barrida de jugadores y ¿David Ruiz?

Berterame apareció en el radar del equipo de la MLS, que lo empezó a seguir de cerca y finalmente este viernes se concretó su fichaje por una cifra de 15 millones de dólares.

Berterame, de 27 años, ocupará una plaza de 'Jugador Designado', que permite a los clubes de la MLS tener mayor flexibilidad para contratar y mantener a estrellas sin sobrepasar el límite salarial.

Tras comenzar su carrera con San Lorenzo y estar cedido un año en Patronato, dio el salto a la Liga MX, donde jugó primero para el Atlético de San Luís y posteriormente en las filas de Monterrey.

Con los 'Rayados', Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones desde 2022. Anotó un gol al Inter Miami en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024, que se saldó con victoria para el equipo mexicano.

El fichaje de Berterame, nacido en Argentina pero naturalizado mexicano, se suma a otras incorporaciones del Inter Miami para la nueva temporada, en la que defenderán la corona de la MLS conquistada en 2025 y tratarán de alzar la primera Copa de Campeones de la Concacaf en la historia del club.

Además de Sergio Reguilón, quien se lesionó esta semana durante el primer partido de pretemporada, otra de las grandes adquisiciones del Inter Miami incluyen al guardameta Dayne St.Clair, flamante ganador del trofeo al mejor portero de la MLS.

