Inter Miami rompe el mercado: ficha a nuevo socio de Messi y paga 15 millones

Miami, Estados Unidos.

Inter Miami apunta a ganarlo todo en esta temporada 2026. El equipo de Lionel Messi, campeón defensor de la MLS, sacudió el mercado este viernes al confirmar su nuevo fichaje por el que ha pagado 15 millones de dólares. El conjunto de Las Garzas anunció la contratación del delantero mexicano Germán Berterame, procedente de Monterrey, para apuntalar su zona ofensiva, donde coincidirá con Lionel Messi y Luis Suárez. El internacional mexicano permanecerá vinculado con la entidad de Miami hasta el final de la temporada 2028-2029, aunque existirá la opción de extender su contrato por un año, informó en un comunicado el Inter Miami.

Berterame apareció en el radar del equipo de la MLS, que lo empezó a seguir de cerca y finalmente este viernes se concretó su fichaje por una cifra de 15 millones de dólares.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Berterame, de 27 años, ocupará una plaza de 'Jugador Designado', que permite a los clubes de la MLS tener mayor flexibilidad para contratar y mantener a estrellas sin sobrepasar el límite salarial. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Tras comenzar su carrera con San Lorenzo y estar cedido un año en Patronato, dio el salto a la Liga MX, donde jugó primero para el Atlético de San Luís y posteriormente en las filas de Monterrey. Con los 'Rayados', Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones desde 2022. Anotó un gol al Inter Miami en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024, que se saldó con victoria para el equipo mexicano.

Listo desde el primer minuto 👈 pic.twitter.com/3Gvu0VuTQZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026