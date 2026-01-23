Inter Miami le arma un 'Dream Team' a Messi: fichajes millonarios y hubo barrida

El Inter Miami le ha armado a Lionel Messi un 'Dream Team' para competir por todos los títulos de la temporada. Ya sumó fichajes de primer nivel y está a punto de incorporar a otro nombre que el mismo Leo llamó y convenció. Además, han salido varias salidas de peso en el equipo rosa.
La directiva de Inter Miami ha intensificado sus esfuerzos durante el presente mercado de traspasos, con el objetivo de consolidar una plantilla que respalde a Lionel Messi en una nueva temporada en el certamen estadounidense.
El ambicioso proyecto deportivo encabezado por Inter Miami se apoya en la búsqueda de talento internacional y en la inversión de cifras récord dentro del fútbol estadounidense. La presencia de Lionel Messi continúa siendo el eje central de la franquicia, que ahora contará con refuerzos de primer nivel en todas sus líneas.
La franquicia de Fort Lauderdale ya ha empezado la pretemporada con la incorporación de nuevos fichajes y con la mirada puesto en conseguir todos los objetivos en este 2026 cargado de mucho fútbol.
BAJAS: Los fichajes que ha hecho el Inter Miami responde a la profunda renovación que atraviesa el club en la denominada “era 2.0” de Lionel Messi, tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes anunciaron su retiro y dejaron vacantes dos plazas de Jugador Franquicia (DP) en la plantilla.
Inter Miami anunció en las últimas horas que ha cedido al defensor argentino-chileno Tomás Avilés a CF Montréal de la Major League Soccer hasta la conclusión de la temporada 2026. El conjunto canadiense mantendrá una opción de adquisición para el defensor.
El arquero William Yarbrough es otro de los futbolistas que tenía opción de extender su vínculo, pero el club de Florida ha anunciado que no seguirán formando parte del equipo.
A estos tres nombres se suma el defensor central Ryan Sailory, quien se quedó sin contrato y el club decidió no renovarlo de cara a la próxima temporada en Estados Unidos.
Otro futbolista que no pudo quedarse en el Inter Miami fue el lateral derecho Marcelo Weigandt. Al argentino se le acabó el préstamo y el equipo rosa decidió no seguir contando con sus servicios para el 2026.
ALTAS Y FICHAJES: Por otro lado, el Inter Miami confirmó la extensión de contrato del defensor Ian Fray, alargando el vínculo del estadounidense hasta el final de la temporada 2028-29 de la Major League Soccer (MLS) con una opción de extensión para la temporada 2029-30.
En lo último que respecta al Inter Miami, el club rosa está a punto de concretar una de las transferencias más costosas en la historia de la Major League Soccer, tras alcanzar un acuerdo con Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano procedente del Monterrey de la Liga MX.
De acuerdo con información publicada por The Athletic, ambas instituciones están intercambiando la documentación final para sellar la transferencia, que se estima en 15 millones de dólares. Este movimiento sitúa al atacante de la selección mexicana entre los diez fichajes más caros de la liga estadounidense.
Según se conoció, el propio Lionel Messi llamó por teléfono a Germán Berterame para convencerlo de jugar junto a él en el Inter Miami y el goleador de Rayados aceptó. El efecto Leo dio resultados para lograr el fichaje de uno de los mejores delanteros del continente americano.
Germán Berterame ya sabe lo que es jugar junto a grandes figuras. En la última temporada tuvo de compañero nada más que a Sergio Ramos, defensor español multicampeón de Europa, leyenda del Real Madid y de la Selección de España. El central también jugó junto a Messi en el PSG. ¡Tendrán algo en común!
A este movimientos se suma la conversión del préstamo de Rodrigo de Paul en un contrato permanente, una operación cercana a los 17 millones de dólares, cifra que lo ubica como el tercer fichaje más oneroso en la historia de la MLS. Según The Athletic, Berterame ocupará el tercer cupo de DP del club.
La estrategia de Inter Miami no se ha limitado a los fichajes ofensivos. Durante este invierno, el club cerró la incorporación del actual Portero del Año de la MLS, el internacional canadiense Dayne St. Clair.
También logró retener a Tadeo Allende, quien fue clave en los playoffs, conformando una dupla letal con Lionel Messi. Inter Miami anunció que ha fichado de forma permanente al atacante argentino procedente del RC Celta de Vigo de LaLiga española. Ocupará una plaza internacional en la plantilla y su contrato se extenderá hasta junio del 2030, con opción para una extensión hasta julio del 2031.
Además, la defensa se reforzó con la llegada del central brasileño Micael (proveniente del Palmeiras)
Y del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, ex jugador del Tottenham Hotspur y ex del Real Madrid.
La banda derecha sumó a Facundo Mura, lateral argentino llegado en condición de libre desde Racing Club de Argentina.
Y en el mediocampo, el Inter Miami añadió el fichaje de David Ayala tras un intercambio con los Portland Timbers.
Inter Miami anunció también este viernes 23 de enero que ha fichado al arquero estadounidense Luis Barraza como agente libre, con un contrato hasta junio de 2027, con opción de extensión hasta junio de 2028. Llega procedente del DC United y será el tercer portero para Mascherano.
El club de Las Garzas decidió fichar de forma permanente al arquero Rocco Ríos Novo procedente de Lanús de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Firmó un contrato hasta la temporada 2028-29, con opción para una extensión hasta la 2029-30. Fue clave en la histórica campaña que vio al equipo alzar el trofeo de la MLS Cup.
Otro anuncio. El Inter Miami ha fichado al jugador graduado de la Academia, Daniel Pinter, como Jugador de las Fuerzas Básicas con un contrato hasta la temporada 2027-28 de la MLS, con opciones de extensión para 2028-29, 2029-30 y 2030-31. El joven delantero se convierte en el décimo jugador producto de la Academia de Inter Miami en firmar con el Primer Equipo.
Por su parte, David Ruiz también fue renovado hace unos meses y firmó un nuevo contrato hasta 2028 con una opción para ampliarlo para el 2029, según informó el club. El mediocampista hondureño viajó con el equipo a su gira de partidos amistosos en la pretemporada.
Los dirigidos por Javier Mascherano se encuentran en plena pretemporada para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial, que está programada para el 21 de febrero ante Los Angeles FC. Antes disputará una serie de amistosos: el 24 de enero contra Alianza Lima de Perú (viajaron este mismo viernes 23), el 31 de enero ante Atlético Nacional de Colombia y el 7 de febrero versus Barcelona de Ecuador.