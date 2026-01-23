Inter Miami le arma un 'Dream Team' a Messi: fichajes millonarios y hubo barrida

También logró retener a Tadeo Allende, quien fue clave en los playoffs, conformando una dupla letal con Lionel Messi. Inter Miami anunció que ha fichado de forma permanente al atacante argentino procedente del RC Celta de Vigo de LaLiga española. Ocupará una plaza internacional en la plantilla y su contrato se extenderá hasta junio del 2030, con opción para una extensión hasta julio del 2031.