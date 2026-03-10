Rechaza al Barcelona por Real Madrid; Manchester podría ir por hondureño y Modric decide

Los fichajes y rumores que han dado en el campo internacional en las últimas horas.
El estadounidense Weston McKennie (27) ha renovado su contrato con la Juventus FC, extendiendo su vínculo con el club italiano hasta junio de 2030. Con esta renovación, la Vecchia Signora refuerza su plantilla con un mediocampista versátil y con experiencia internacional, asegurando la continuidad de uno de sus jugadores clave para los próximos años.
El Al-Sailiya SC de Qatar ha confirmado la contratación del delantero jamaicano Michail Antonio (35), quien llega libre tras desvincularse del West Ham en julio. Antonio firmó un contrato hasta final de temporada, convirtiéndose en el nuevo refuerzo ofensivo del club con experiencia en la Premier League y capacidad goleadora para el tramo final de la campaña.
El Atlanta United ha confirmado la incorporación del centrocampista paraguayo Matías Galarza (24), procedente del River Plate, en calidad de préstamo hasta final de junio. La operación incluye una opción de compra por 2.565.000 € que abarca el 50% de su pase, reforzando la medular del club estadounidense con un jugador joven, creativo y con experiencia internacional.
Es oficial: Rodrigo Auzmendi jugará en el San Lorenzo de Almagro tras una de las novelas del mercado de pases argentino. El exjugador del Motagua se marcha del Banfield, donde fue dirigido por Pedro Troglio.
El FC Barcelona ha anunciado la renovación contractual de Guillem Víctor hasta 2028. El lateral azulgrana, que ya está en dinámica de Barça Atlètic, seguirá atado al Barça una vez terminada su etapa juvenil durante las próximas dos campañas. Además, el club se reserva la opción de ampliar la vinculación una tercera temporada
El Chelsea quiere a Khvicha Kvaratskhelia como uno de los objetivos principales para reforzar su ataque este verano, según fuentes especializadas.
El defensor inglés Kyle Walker (35), actualmente en las filas del Burnley, anunció este martes 10 de marzo su retirada de la selección inglesa con efecto inmediato, descartándose para representar a Inglaterra en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
El ex técnico del Tottenham, Harry Redknapp, afirmó en WinWin Egipto que a Micky Van de Ven (24 años) le encantaría jugar en el Barça. El central neerlandés está en el radar del club azulgrana, pero actualmente milita en el Tottenham y su contrato finaliza en 2029
El Santos FC ha cerrado la incorporación del central brasileño Lucas Veríssimo (30), procedente del Al Duhail de Qatar, en una operación de 4 millones de euros. El defensor firmó contrato hasta diciembre de 2028, reforzando la línea defensiva del club paulista con experiencia internacional y capacidad de liderazgo en la zaga.
El Real Madrid ultima el fichaje del lateral izquierdo de 16 años Victory Okorie, el cual juega en la cantera del Deportivo Alavés. Prensa española informa de que el joven rechazó al Barcelona ya que desea jugar en el equipo blanco.
El Corinthians de Brasil ha confirmado la contratación del atacante inglés Jesse Lingard (33), quien llega procedente del FC Seoul como agente libre. El jugador europeo firmó un contrato hasta final de año, con opción a una extensión, y se convierte en el nuevo refuerzo ofensivo del club paulista, buscando aportar experiencia y gol en la recta final de la temporada.
Luka Modric le cerró las puertas al Real Madrid tras la noticia de que podría volver al Real Madrid: "Siempre hay rumores alrededor del club, pero no voy a entrar en eso. “Estoy muy feliz aquí en el Milan", señaló.
El Real Madrid estaría dispuesto a pagar 15 millones por Ibrahima Konaté, actual central del Liverpool, para reforzar su zaga defensiva.
El defensor Dean Huijsen no ha terminado de convencer del todo con su rendimiento tras su llegada al Real Madrid, lo que ha generado dudas y nueva atención de clubes de la Premier League, incluido el Liverpool. Prensa inglesa informa de que los reds podría ser su nuevo destino.
Según Kicker, el futuro de Neuer en Bayern Múnich está en el aire. El contrato del guardameta expira a final de temporada y aún su futuro está por resolverse. Según informa el citado medio, el equipo bávaro tiene la intención de extender su su vinculación con el jugador un año más, pero la decisión dependerá del propio jugador, que es el que tiene la última palabra.
El joven hondureño Dereck Moncada ha comenzado a generar rumores de mercado que lo vinculan con el Manchester City, uno de los gigantes de la Premier League. El exjugador Samuel Caballero aseguró públicamente que el extremo catracho podría estar negociando un salto al fútbol europeo, mencionando directamente al Manchester City.
Prensa internacional señala que Barcelona y el AC Milan se disputan un posible fichaje del zaguero neerlandés Nathan Aké, quien milita en Manchester City.
Robert Lewandowski no tiene prisa para decidir su futuro. El delantero polaco del FC Barcelona, cuyo contrato finaliza este verano, reconoció en una entrevista concedida a 'The Athletic' que todavía no sabe si continuará en el club azulgrana la próxima temporada. "No lo sé, porque tengo que sentirlo. Por ahora no puedo decir nada sobre lo que decidiré", señaló.