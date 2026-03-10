Rechaza al Barcelona por Real Madrid; Manchester podría ir por hondureño y Modric decide

Según Kicker, el futuro de Neuer en Bayern Múnich está en el aire. El contrato del guardameta expira a final de temporada y aún su futuro está por resolverse. Según informa el citado medio, el equipo bávaro tiene la intención de extender su su vinculación con el jugador un año más, pero la decisión dependerá del propio jugador, que es el que tiene la última palabra.