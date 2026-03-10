Polémica: Enfrentamiento entre Lavallén y aficionado del Marathón y así terminó todo

El partido CD Choloma vs Marathón dio inicio a la jornada 11 del Clausura 2025 y dejó una curiosa acción: El enfrentamiento de Pablo Lavallén con un aficionado del monstruo verde.
El 11 titular del CD Choloma que se enfrentó al Marathón en el estadio Rubén Deras.
El Marathón sigue sin poder despegar en el torneo y finalizó la primera vuelta con apenas 12 puntos. El mal momento del equipo es evidfente.
Visita de lujo en Choloma: El entrenador español José Francisco Molina junto a su asistente y Francis Hernández llegaron al estadio Rubén Deras para ver en directo el juego.
José Francisco Molina, DT de la Selección de Honduras, estuvo presenciando en directo el partido CD Choloma vs Marathón.
El partido fue intenso, pero con pocas ocasiones de gol y terminó siendo un aburrido empate sin goles.
Alexy Vega sigue sin brillar en la presente campaña y está en deduda.
José Mariano Pineda, portero del CD Choloma, tuvo tiempo para besar la pelota.
Tras el final del partido se armó la polémica: El entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, tuvo un enfrentamiento con un seguidor del monstruo.
El aficionado del Marathón le reclamó tras el pitazo final por el pobre funcionamiento del equipo. El argentino inmediatamente se fue directo donde el seguidor.
Pablo Lavallén señaló y mostró su enojo con los aficionados que le estaban reclamando y uno de sus dirigidos tuvo que detenerlo para que el problema no pasara a más.
Lavallén le respondió al aficionado que le puso la queja por el mal momento que atraviesa Marathón en este Clausura 2026.
"Te estoy viendo", le dijo el técnico a una de las personas que más lo atacó de manera verbal.
Los jugadores del Marathón se llevaron a un Lavallén que estaba discutiendo con el aficionado.
En el otro lado de la cancha, los jugadores del CD Choloma celebraron haberle sacado un punto al Marathón.