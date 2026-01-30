Joven hondureño es hallado sin vida en parque de Madrid, España

Madrid, España.

La víctima fue identificada como José Armando Maradiaga , de 21 años de edad, originario de Morazán, Yoro , quien residía en la capital española.

Un joven hondureño perdió la vida de forma violenta en un parque de la ciudad de Madrid, España , un hecho que ha causado conmoción tanto en la comunidad migrante como en su país de origen.

Su cuerpo fue encontrado en horas de la madrugada del lunes 26 de enero en el sector de Madrid Río, una zona frecuentada por deportistas y transeúntes, ubicada en el distrito de Arganzuela.

El hallazgo lo realizó un ciudadano que paseaba a su perro, quien al notar el cuerpo dio aviso inmediato a trabajadores municipales y posteriormente a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional y personal de emergencias se trasladaron al lugar, pero confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba varias heridas en el cuello, las cuales le provocaron una fuerte hemorragia. Desde el inicio, las autoridades descartaron que se tratara de un suicidio.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que el joven no portaba documentos personales, dinero ni teléfono celular, por lo que no se descarta que haya sido víctima de un asalto que terminó en homicidio.

En un primer momento no fue posible identificarlo, pero tras los exámenes forenses se logró establecer su identidad y edad. Las autoridades españolas indicaron que, por ahora, el caso no se relaciona con bandas criminales organizadas.