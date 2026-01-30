Nuevos ministros se integran al gabinete de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, informó que Genoveva Jackelín Maravilla fue juramentada como viceministra de Educación, mientras que el abogado Abraham Albarenga Urbina asumió como viceministro de la Presidencia.

En conferencia de prensa, Argueta confirmó el nombramiento de Eduardo Oviedo como ministro de Energía y de Mario Zerón como ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), cargos considerados estratégicos para la administración entrante.

José Argueta , secretario de Comunicaciones, anunció este viernes la juramentación de nuevos funcionarios que se integran al gabinete del presidente Nasry Juan Asfura , como parte de los primeros ajustes en la estructura del Ejecutivo.

En el sector productivo, Moisés Abraham Molina fue designado como secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, y José Francisco Ordóñez como subsecretario de Café de esa misma dependencia. En el ámbito cultural, Yasser Handal fue juramentado como secretario de Estado en los despachos de Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras.

Argueta también detalló que Oviedo asumirá de manera interina la Secretaría de Energía y que, el mismo domingo, la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) sostuvo su primera reunión, con participación de representantes de la Enee, Cepin, CID, el Banco Central de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Durante su comparecencia, el funcionario anunció el inicio de un programa nacional de limpieza y bacheo de emergencia en carreteras principales y secundarias del país, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial antes de Semana Santa de 2026, reactivar el turismo interno y generar empleos.

Según explicó, el plan contempla la intervención de 2,700 kilómetros de carreteras a nivel nacional, incluyendo limpieza de cunetas, destape de alcantarillas, reparación de baches y recuperación de tramos dañados, priorizando la contratación de mano de obra local.

Argueta señaló que el proyecto busca reducir costos, ya que las empresas deberán adquirir el asfalto en las regiones donde operan, evitando gastos de acarreo. Indicó que esta estrategia permitirá mayor circulación de recursos en las comunidades y un uso más eficiente de los fondos públicos.

En materia de descentralización, el secretario de Comunicaciones informó que el presidente Asfura entregará a las 298 alcaldías del país maquinaria pesada, que incluirá una retroexcavadora, una motoniveladora, dos cisternas de agua de 2,500 galones, dos volquetas y un tractor de oruga.

Finalmente, Argueta anunció que el Ejecutivo enviará en las próximas horas al Congreso Nacional el marco normativo que dará celeridad al programa de mantenimiento vial, y reiteró que el Gobierno está enfocado en resultados concretos desde el primer día, con énfasis en infraestructura, educación, empleo y uso transparente de los recursos públicos.