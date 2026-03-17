Zidane, el elegido y acuerdo cerrado en Madrid: dos salidas y dos incorporaciones

Zinedine Zidane tiene prácticamente decidido su futuro y es el elegido para tomar las riendas del equipo que siempre soñó dirigir. El acuerdo ya se habría cerrado en Madrid.
A estas alturas, nadie parece tener ninguna duda con el futuro de Zinedine Zidane, que lleva más de tres años y medio sin dirigir, desde que dejó el Real Madrid en junio de 2021.
A pesar de haber sido colocado en otros clubes, siempre ha dejado claro que su prioridad es la de convertirse en el seleccionador de Francia, y el acuerdo con la federación parece estar cerrado.
En especial, después de una última reunión celebrada en Madrid, donde Zidane ya habría pactado los términos y condiciones de su nuevo contrato, que entrará en vigor después del Mundial de 2026, según informa ElNacional.cat.
En ese momento, Didier Deschamps abandonará el cargo después de más de una década, y dejará su sitio en el banquillo para Zinedine Zidane, quien ya tiene decidido que hará varios cambios en la plantilla ‘bleu’.
El primer movimiento de Zidane como entrenador de Francia será la salida de dos piezas que han sido imprescindibles, pero que no parecen contar con su confianza.
N'Golo Kanté es el primer futbolista que no volvería a la Selección de Francia cuando Zidane se siente en el banquillo de la escuadra gala.
Y Theo Hernández es el otro jugador que saldría de la selección francesa. Ambos jugadores cuentan con la absoluta confianza del actual seleccionador Didier Deschamps, más no la de Zidane.
Kanté y Hernández han sido fijos en sus planes desde hace mucho tiempo, y estarán en la lista definitiva para viajar a Estados Unidos, Canadá y México, salvo sorpresa de última hora. Pero, para ‘Zizou’, es impensable que haya futbolistas en el combinado galo que no jueguen en ligas de máximo nivel.
Un requisito es que ninguno de ellos cumple, ya que el veterano centrocampista milita en el Fenerbahçe turco, mientras que el lateral de 29 años firmó por el Al-Hilal de Arabia Saudita hace unos meses.
Además, en el caso de Theo Hernández, hay que recordar que coincidió con Zidane en las filas del Real Madrid en el pasado, y tuvieron una serie de discrepancias personales, que provocaron su salida, como recuerda ‘RMC Sport’.
Por el lado opuesto, Zidane, ganador del Balón de Oro en el año 1998, tiene la intención de apostar por dos jóvenes talentos que considera que son el futuro de la selección, y que han demostrado un enorme potencial.
Uno de ellos es Jérémy Jacquet, defensa central del Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia. Tiene apenas 20 años.
Jacquet en las filas del Rennes ha mostrado un nivel sublime, que ha provocado que el Liverpool se atreva a pagar 70 millones de euros, para incorporarlo en verano. Pero, sorprendentemente, todavía no ha sido convocado nunca por Didier Deschamps.
Zidane quiere convertir a Jacquet en una de sus primeras apuestas para la selección, y lo mismo hará con Guillaume Restes, joven guardameta que defiende los colores del Toulouse, de tan solo 21 años.
Como explica el medio anteriormente citado, ellos dos serán parte de la nueva columna vertebral de Francia cuando ‘Zizou’ sustituya a Didier Deschamps en el banquillo francés.
Tras su exitosa etapa en el Real Madrid, donde ganó 11 títulos —destacando 3 Champions League consecutivas—, ha rechazado ofertas de grandes clubes, esperando la Selección de Francia y ese deseo se hará realidad muy pronto.