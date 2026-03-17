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Frente frío en Honduras: alerta verde en cinco departamentos

Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro permanecerán en alerta verde a partir de las 6:00 de la tarde del 17 de marzo

Frente frío en Honduras: alerta verde en cinco departamentos

COPECO declaró alerta verde para Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro por la llegada de un frente frío.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

La tarde de este martes, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

La medida se debe a la llegada de un frente frío, acompañado de una masa de aire frío, que se prevé afecte el litoral Caribe durante las próximas 48 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este 17 de marzo.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el frente frío ingresará al país por la zona noroccidental la mañana del miércoles 18 de marzo y avanzará de forma lenta a lo largo de la costa Caribe.

Este sistema traerá consigo un aumento de la nubosidad, vientos frescos provenientes del norte y oleaje elevado, que se espera alcance entre 2 y 4 pies el miércoles, incrementándose a 3-5 pies el jueves.

Además, se pronostican lluvias y chubascos de intensidad moderada a fuerte, principalmente en las regiones norte y noroccidental. Los acumulados diarios podrían superar los 80 milímetros (mm) en zonas costeras y rebasar los 120 mm en áreas montañosas, especialmente en la Sierra de Omoa, la Sierra del Merendón y la Sierra Nombre de Dios.

Riesgos y medidas de prevención

Las lluvias podrían generar inundaciones urbanas en la región norte y aumentar los niveles de ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe, principalmente los ríos de corto recorrido como el Ulúa, Aguán y Chamelecón. También se esperan rachas de viento de 20 a 40 kilómetros por hora.

Copeco recomienda asegurar viviendas y precauciones ante lluvias y vientos.

Copeco recomienda asegurar viviendas y precauciones ante lluvias y vientos.

 (Foto: La Prensa)

Asimismo, se solicita a la Dirección de la Marina Mercante mantener protocolos de prevención en la navegación de embarcaciones de pequeño calado por el oleaje alterado. Las personas que habitan zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, inundaciones u otras amenazas deben considerar medidas preventivas y, de ser necesario, evacuar a lugares seguros.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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