Frente frío en Honduras: alerta verde en cinco departamentos

San Pedro Sula, Honduras

La tarde de este martes, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

La medida se debe a la llegada de un frente frío, acompañado de una masa de aire frío, que se prevé afecte el litoral Caribe durante las próximas 48 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este 17 de marzo.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el frente frío ingresará al país por la zona noroccidental la mañana del miércoles 18 de marzo y avanzará de forma lenta a lo largo de la costa Caribe.

Este sistema traerá consigo un aumento de la nubosidad, vientos frescos provenientes del norte y oleaje elevado, que se espera alcance entre 2 y 4 pies el miércoles, incrementándose a 3-5 pies el jueves.

Además, se pronostican lluvias y chubascos de intensidad moderada a fuerte, principalmente en las regiones norte y noroccidental. Los acumulados diarios podrían superar los 80 milímetros (mm) en zonas costeras y rebasar los 120 mm en áreas montañosas, especialmente en la Sierra de Omoa, la Sierra del Merendón y la Sierra Nombre de Dios.