"Foncho" Guzmán se desvaneció y fue hospitalizado: Lo último sobre su salud

El directivo de la Liga Nacional de Honduras y reconocido comentarista deportivo, Alfonso Guzmán Carías, conocido popularmente como “Foncho”, vivió un susto de salud la tarde del miércoles 29 de abril, luego de desvanecerse al finalizar sus labores cotidianas en San Pedro Sula.
Según los reportes, Guzmán Carías presentó un problema físico al salir del programa deportivo La Hora Cero, donde habría sufrido un golpe de calor que provocó su desmayo repentino. La situación encendió las alarmas entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes reaccionaron de inmediato para brindarle auxilio.
En ese momento, el exdelantero hondureño y hoy compañero Nicolás Suazo, fue uno de los primeros en asistirlo, prestándole ayuda mientras se coordinaba su traslado urgente a un centro médico de San Pedro Sula.
De acuerdo con información preliminar, Guzmán Carías permaneció hospitalizado por un par de horas en observación, aunque posteriormente se confirmó que su estado de salud evolucionó de manera positiva.
Situación
Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el propio entorno del dirigente confirmó que ya se encuentra mejor de salud, tras ser estabilizado por los médicos. El hecho generó preocupación en el ámbito deportivo hondureño debido a su trayectoria y vigencia dentro del fútbol hondureño.
Una vida ligada al fútbol
Alfonso “Foncho” Guzmán Carías es una de las figuras con mayor recorrido en la dirigencia y el análisis deportivo en Honduras. Su vínculo con el fútbol viene desde hace décadas, en una familia ligada al arbitraje, ya que su padre también estuvo involucrado en el fútbol como árbitro.
En su juventud tuvo experiencia como futbolista, participando en encuentros amistosos con el Marathón y posteriormente defendiendo los colores del Independiente, equipo al que incluso llegó a dirigir en la Liga Mayor.
Con el paso del tiempo, Guzmán Carías se consolidó como dirigente en distintas categorías del fútbol hondureño, tanto en primera como en segunda división, además de representar en el ámbito dirigencial a clubes históricos como el Olimpia.
Más allá de su trayectoria como dirigente, “Foncho” también se ha ganado reconocimiento como comentarista deportivo, siendo considerado una de las personas con mayor conocimiento sobre reglamentos, estructuras y leyes del fútbol en Honduras.
Su experiencia lo ha convertido en una figura de consulta dentro del ámbito deportivo, especialmente en temas administrativos y normativos del balompié nacional.