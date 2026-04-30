"Foncho" Guzmán se desvaneció y fue hospitalizado: Lo último sobre su salud

San Pedro Sula, Honduras.

El directivo de la Liga Nacional de Honduras y reconocido comentarista deportivo, Alfonso Guzmán Carías, conocido popularmente como “Foncho”, vivió un susto de salud la tarde del miércoles 29 de abril, luego de desvanecerse al finalizar sus labores cotidianas en San Pedro Sula.

Según los reportes, Guzmán Carías presentó un problema físico al salir del programa deportivo La Hora Cero, donde habría sufrido un golpe de calor que provocó su desmayo repentino. La situación encendió las alarmas entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes reaccionaron de inmediato para brindarle auxilio.

En ese momento, el exdelantero hondureño y hoy compañero Nicolás Suazo, fue uno de los primeros en asistirlo, prestándole ayuda mientras se coordinaba su traslado urgente a un centro médico de San Pedro Sula.

De acuerdo con información preliminar, Guzmán Carías permaneció hospitalizado por un par de horas en observación, aunque posteriormente se confirmó que su estado de salud evolucionó de manera positiva.