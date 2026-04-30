Esto necesitan Choloma y Victoria para no descender, ¿qué pasa si hay igualdad de puntos?

La Ceiba, Honduras.

No es una jornada más. No es un partido cualquiera. Este jueves, el fútbol hondureño vivirá uno de esos capítulos que quedan grabados para siempre: el día en que se decide quién sigue en la primera división y quién cae a la segunda división-. La Liga Nacional de Honduras cierra su torneo con una última fecha cargada de tensión, drama y pendientes en la lucha por la permanencia.

En La Ceiba, el Victoria se juega la vida ante Real España, un rival de peso que, además, pelea en la parte alta de la tabla y no piensa regalar nada en su lucha por el liderato del Clausura 2026. Al mismo tiempo, en el estadio Olímpico, Choloma recibe a Marathón en un duelo donde cada minuto pesa como una final. El conjunto maquilero depende de sí mismo, pero sabe que un solo error puede costarle la categoría. Solo uno de los dos sobrevivirá. Y el margen es mínimo.

Así llegan a la última batalla

La presión es máxima. Victoria llega en el último lugar con 30 puntos, golpeado anímicamente tras su derrota 2-0 ante Génesis Policía. Del otro lado, Choloma suma 31 unidades y llega con la obligación de levantarse luego de una dura caída 5-1 frente a Motagua, un resultado que dejó heridas profundas en el cierre del torneo. Un solo punto separa la permanencia del descenso. Un detalle, una jugada o un gol pueden cambiar toda una historia.

¿Qué necesita cada equipo para salvarse?

Choloma (31 puntos) — con ventaja, pero sin tranquilidad Si gana: asegura la permanencia sin depender de nadie. Si empata: necesita que Victoria no gane para salvarse. Si pierde: debe esperar que Victoria también caiga; de lo contrario, podría forzar un desempate dramático. Victoria (30 puntos) — sin margen de error. Si gana: debe esperar que Choloma no sume de tres para evitar el descenso. Si empata: solo le sirve si Choloma pierde, lo que podría llevar a una final de desempate. Si pierde: descenderá automáticamente.

¿Y si hay empate en puntos?