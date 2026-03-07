CD Choloma vs Motagua, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Choloma, Honduras.

Uno de los duelos más sobresalientes será el que protagonizarán este sábado el CD Choloma y el Fútbol Club Motagua , en partido que se realizará en el estadio Rubén Deras en la ciudad de las maquilas.

El Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras no para y este fin de semana se pone en marcha el cierre de la primera vuelta.

Ambos clubes llegan con diferente panoramas, los locales urgidos de un triunfo ya que son últimos en la lucha por no descender y deben de ganar para seguir con la esperanza de salvar la categoría y no volver a la segunda división del balompié hondureño.

El CD Choloma en la tabla general es último con 17 puntos, por debajo del Victoria y Génesis PN, ambos tienen 24 unidades.

En el caso del Motagua, los dirigidos por el español Javier López han tenido hasta ahora una gran campaña y como consecuencia marchan invictos.

Los azules se ubican en la segunda posición con 16 puntos, dos menos del líder Real España que este domingo visita al campeón Olimpia. Por lo tanto, si el equipo capitalino gana en Choloma podrá dormir líder e inclusive terminar en la cima tras el cierre de la primera vuelta.

"La idea es clara: ganar, pero estos rivales son incómodos y bravos, ya que se juegan la categoría, así que debemos ser mejores para ganar", señaló Javier López en la previa del compromiso.