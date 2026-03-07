No hay hondureños afectados en Medio Oriente, confirma Cancillería

Tegucigalpa, Honduras

Ante el aumento de tensiones y la evolución de la situación de seguridad en varios países de Medio Oriente, el Gobierno de Honduras activó un monitoreo permanente para dar seguimiento a la situación de los connacionales en esa región del mundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó, a través de un comunicado, que mantiene coordinación constante con sus representaciones diplomáticas para garantizar protección y asistencia consular a los hondureños que residen o se encuentran temporalmente en países potencialmente afectados. La Cancillería detalló que el seguimiento se realiza mediante embajadas con jurisdicción en la región, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y mantener contacto directo con los ciudadanos hondureños.

Hasta el momento, las autoridades diplomáticas indicaron que no se reportan connacionales afectados o heridos por la situación de seguridad en la zona. No obstante, aclararon que la información continúa en proceso de verificación conforme evolucionen los acontecimientos.

En el comunicado, la Cancillería también exhortó a los hondureños que viven, transitan o permanecen temporalmente en Medio Oriente a mantener actualizados sus datos de contacto ante la representación diplomática correspondiente, con el fin de facilitar la comunicación y una eventual atención consular. Entre las recomendaciones emitidas por la institución se encuentra atender en todo momento las disposiciones e indicaciones de las autoridades locales en los países donde se encuentren, especialmente ante eventuales medidas de seguridad o restricciones de movilidad. Asimismo, se aconseja a los connacionales mantener a mano sus documentos de identificación y viaje, además de contar con copias físicas o digitales de respaldo para cualquier trámite o emergencia. Las autoridades diplomáticas también recomendaron disponer de provisiones básicas, medicamentos de uso indispensable y medios de comunicación disponibles, con el propósito de estar preparados ante cualquier eventualidad derivada del contexto regional. Otra de las medidas preventivas señaladas por Cancillería es evitar desplazamientos no esenciales o viajes hacia zonas consideradas de riesgo, así como mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales. De igual forma, el Gobierno hondureño sugirió a la ciudadanía posponer viajes no esenciales hacia países de Medio Oriente mientras persistan condiciones que puedan afectar la seguridad personal o alterar la normalidad de las operaciones de transporte y conectividad en la región.

Comunicación directa