¿Qué efectos tendrá el conflicto bélico Israel-Irán en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.–

Los ataques bélicos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y viceversa, tendrán repercusiones en Honduras, aunque el conflicto armado parezca lejano y ajeno al diario vivir de los ciudadanos.

Así lo explica Henry Rodríguez, catedrático universitario y economista hondureño, quien advierte que, más temprano que tarde, las secuelas de la guerra en Medio Oriente tendrán un impacto negativo en el país.

"El conflicto en Medio Oriente, definitivamente tiene un impacto directo y muy significativo en la economía de nuestro país. No producimos carburantes, todo lo importamos, y por lo tanto, un conflicto como ese puede disminuir la oferta y provocar problemas en el acceso a la cantidad de carburantes que necesitemos; nos puede poner en precario", vaticinó Rodríguez.

El economista señaló que es casi seguro que habrá un aumento en el precio del barril de petróleo, lo que implica afectaciones directas para la economía hondureña debido al encarecimiento de sus derivados, como el diésel, la gasolina y los distintos tipos de gas.