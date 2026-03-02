¿Qué efectos tendrá el conflicto bélico Israel-Irán en Honduras?

Los ataques bélicos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y viceversa, tendrán repercusiones en Honduras, aunque el conflicto armado parezca lejano y ajeno al diario vivir de los ciudadanos.
Así lo explica Henry Rodríguez, catedrático universitario y economista hondureño, quien advierte que, más temprano que tarde, las secuelas de la guerra en Medio Oriente tendrán un impacto negativo en el país.
"El conflicto en Medio Oriente, definitivamente tiene un impacto directo y muy significativo en la economía de nuestro país. No producimos carburantes, todo lo importamos, y por lo tanto, un conflicto como ese puede disminuir la oferta y provocar problemas en el acceso a la cantidad de carburantes que necesitemos; nos puede poner en precario", vaticinó Rodríguez.
El economista señaló que es casi seguro que habrá un aumento en el precio del barril de petróleo, lo que implica afectaciones directas para la economía hondureña debido al encarecimiento de sus derivados, como el diésel, la gasolina y los distintos tipos de gas.
Rodríguez recordó que "tenemos una matriz energética que depende altamente del búnker. Esto significa que esos combustibles pueden tardar en venir al país, van a venir a precios más caros y va a subir el precio de la energía; eso va a afectar directamente a la economía de las familias y a los industriales que dependen de la electricidad para sus procesos".
Costo del transporte
La guerra entre Irán e Israel, con Estados Unidos como aliado de este último, también podría incidir en los costos del transporte, considerando que la flota vehicular y los automóviles particulares funcionan principalmente con diésel y gasolina. Esto afectaría la capacidad de consumo de la población.
De igual manera, se prevé una posible interrupción del comercio internacional, lo que derivaría en el incremento de los fletes y en afectaciones a algunas rutas marítimas, especialmente en el estrecho de Ormuz, paso estratégico ubicado entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, en cuya costa norte se localiza Irán.
"Va a haber una desaceleración económica mundial que nos va a afectar, por el lado de las importaciones y de las exportaciones. Todo se va a volver más caro al interior de nuestra economía, y pensemos en los hondureños de a pie, que el más pobre también se va a ver afectado por el costo de la subida del transporte, producto de este problema que vamos a tener con los carburantes", señaló Rodríguez.
En las últimas siete semanas, los combustibles registran un aumento acumulado de más de ocho lempiras, situación que podría agravarse como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.