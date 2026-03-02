Conozca los siete candidatos a Comisionado de Transparencia en SPS

La Corporación Municipal tiene la responsabilidad de escoger el Comisionado de Transparencia de una nomina de seis candidatos que fueron propuestos en el segundo Cabildo Abierto 2026, denominado “Transparencia y Gobernabilidad Municipal”.
Los sampedranos esperan que se escoja el mejor, pero sobre todo que haga su papel como lo manda la Ley de Municipalidades.
En el cabildo abierto presidido por el alcalde Roberto Contreras y que contó con la participación de la vicealcaldesa, Maritza Soto de Lara y los regidores: Nora del Carmen Collins, Christopher Josué Fajardo, Kathya Amador, María Elena Vega, José Antonio Rivera, y Ericelda Leonardo Arias se presentó una nómina de siete candidatos.
Entre los postulados para el período 2026-2028 figuran los abogados Ángel Gabriel Moreno Bardales, Juan Ángel Vides Guzmán y Charly Ovando Matheu Mejía; el ingeniero grónomo Germán Pérez Destephen; la Secretaria Comercial, Consuelo Perdomo Orellana; el doctor Wilmer Salvador Madrid Milla; y el ingeniero en mecatrónica Óscar Raúl Orellana Bustillo.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, manifestó que en esta ocasión recibieron siete propuestas de ciudadanos interesados en ocupar el cargo.
“Recordemos que este cargo es solo por dos años. El abogado Walter Banegas fue el del período pasado; ahora vamos a llevar estos siete currículos a sesión de corporación y ahí los regidores determinarán quién será el Comisionado de Transparencia” dijo.
En la sesión de corporación N.º 6 se presentarán los siete currículos para que los regidores y el alcalde determinen quién será el nuevo Comisionado Municipal de Transparencia. El resto de los aspirantes pasará a integrar una comisión ciudadana de transparencia detalló.
Contreras explicó que el Comisionado acompañará todas las sesiones de corporación, deberá conocer las leyes municipales, asesorar los procesos y actuar como veedor en las licitaciones públicas.
“Básicamente, un currículo limpio, estar familiarizado con las leyes municipales y ser una persona de notable rectitud en la sociedad sampedrana”, enfatizó.
Así opinan los nominados
Elgaleno Wilmer Salvador Madrid Milla, es la propuesta del Colegio Médico de Honduras (CMH). “A instancias de la nominación que me hace el CMH, lo tomamos a bien, porque lo de transparencia y gobernabilidad es algo muy esencial en un municipio para que la ciudadanía tenga la confianza de tributar y que el desarrollo de los municipios continúe” dijo.
Mientras que el togado Ángel Gabriel Moreno Bardales, propuesto por el Colegio de Abogados de Honduras, capítulo San Pedro Sula, manifestó que es importante que la corporación cuente con profesionales con alto perfil e impacto en materia de transparencia.
Juan Ángel Vides Guzmán compartió su orgullo por haber sido propuesto para el cargo y afirmó que su visión es fortalecer la transparencia. “Sabemos que la Municipalidad de San Pedro Sula ha sido premiada por el Portal de Transparencia porque ha creado la visibilidad de todos los procesos para que la población pueda verlos”. Al abogado Vides lo propone el patronato de la residencial Costa Verde.
Igualmente el ingeniero German Pérez es el propuesto por la Asociación Nacional de Industriales, Andi, y considera que es un honor ostentar ese cargo para contribuir con el desarrollo de la ciudad.
La Ley de Municipalidades establece que toda alcaldía tendrá un Comisionado Municipal de Transparencia nombrado por la Corporación Municipal.
El funcionario ejercerá el cargo por un período de dos años y tendrá como función principal velar por el fiel cumplimiento de las leyes.
La persona que sea escogida deberá ser mayor de edad, encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, de reconocido liderazgo, solvencia moral y con residencia continua en los últimos cinco años en el municipio al momento de su postulación.
Una de las funciones del comisionado es vigilar que se cumplan los plazos de ley en la elaboración del presupuesto y la adecuada distribución de los recursos.
Además, establece que los planes, programas y proyectos que ejecute el comisionado deberán guardar concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, asignándole una partida dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la república, a través del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, para gastos de oficina y movilización.
En el caso de la municipalidad sampedrana el comisionado devenga un salario municipal lo que practicamente lo convierte en un empleado y se da un conflicto de intereses.