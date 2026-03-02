Conozca los siete candidatos a Comisionado de Transparencia en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Corporación Municipal tiene la responsabilidad de escoger el Comisionado de Transparencia de una nomina de seis candidatos que fueron propuestos en el segundo Cabildo Abierto 2026, denominado “Transparencia y Gobernabilidad Municipal”.

Los sampedranos esperan que se escoja el mejor, pero sobre todo que haga su papel como lo manda la Ley de Municipalidades.

En el cabildo abierto presidido por el alcalde Roberto Contreras y que contó con la participación de la vicealcaldesa, Maritza Soto de Lara y los regidores: Nora del Carmen Collins, Christopher Josué Fajardo, Kathya Amador, María Elena Vega, José Antonio Rivera, y Ericelda Leonardo Arias se presentó una nómina de siete candidatos.

Entre los postulados para el período 2026-2028 figuran los abogados Ángel Gabriel Moreno Bardales, Juan Ángel Vides Guzmán y Charly Ovando Matheu Mejía; el ingeniero grónomo Germán Pérez Destephen; la Secretaria Comercial, Consuelo Perdomo Orellana; el doctor Wilmer Salvador Madrid Milla; y el ingeniero en mecatrónica Óscar Raúl Orellana Bustillo.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, manifestó que en esta ocasión recibieron siete propuestas de ciudadanos interesados en ocupar el cargo.

“Recordemos que este cargo es solo por dos años. El abogado Walter Banegas fue el del período pasado; ahora vamos a llevar estos siete currículos a sesión de corporación y ahí los regidores determinarán quién será el Comisionado de Transparencia” dijo.

En la sesión de corporación N.º 6 se presentarán los siete currículos para que los regidores y el alcalde determinen quién será el nuevo Comisionado Municipal de Transparencia. El resto de los aspirantes pasará a integrar una comisión ciudadana de transparencia detalló.

Contreras explicó que el Comisionado acompañará todas las sesiones de corporación, deberá conocer las leyes municipales, asesorar los procesos y actuar como veedor en las licitaciones públicas.

“Básicamente, un currículo limpio, estar familiarizado con las leyes municipales y ser una persona de notable rectitud en la sociedad sampedrana”, enfatizó.