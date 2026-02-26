Alumnos del CTHA viajan a Alemania para iniciar pasantía

San Pedro Sula, Honduras.

Entre abrazos y maletas llenas de ilusiones, nueve alumnos del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) partieron este jueves 26 de febrero rumbo a Alemania para vivir una experiencia académica y profesional única.

Familiares y amigos se dieron cita desde tempranas horas en el aropuerto Ramón Villeda Morales para despedir a estos jóvenes queviajan a la ciudad de Münster, en Renania del Norte-Westfalia, donde participarán en un programa de intercambio de un mes.

Durante su estadía, compartirán una semana de intercambio con estudiantes del centro Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK) y luego desarrollarán dos semanas de pasantía en empresas alemanas. Un modelo de formación que combina estudio y práctica en entornos reales de trabajo, fortaleciendo sus competencias técnicas.

El grupo, integrado por Erin Carolina López, Ashley Pineda, Samuel Midence, Dayanna Corea, David Isaac Dubón, David Isaac García, Óscar Benítez, Jehziel Rodríguez y Alexander Lara, realizarán sus pasantías en compañías como KLIWA, ZINQ GmbH, JW Ostendorf, Langguth GmbH y Verkehrsbetrieb Wilhelm Schäpers GmbH & Co.

Para formar parte de este intercambio académico, todos mantuvieron un promedio igual o superior al 91% durante los últimos tres años de formación, demostraron buena conducta y alcanzaron el nivel B1 de alemán, requisito indispensable para participar.