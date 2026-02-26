Alumnos del CTHA viajan a Alemania para iniciar pasantía

Entre abrazos y maletas llenas de ilusiones, nueve alumnos del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) partieron este jueves 26 de febrero rumbo a Alemania para vivir una experiencia académica y profesional única.
Familiares y amigos se dieron cita desde tempranas horas en el aropuerto Ramón Villeda Morales para despedir a estos jóvenes queviajan a la ciudad de Münster, en Renania del Norte-Westfalia, donde participarán en un programa de intercambio de un mes.
Durante su estadía, compartirán una semana de intercambio con estudiantes del centro Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK) y luego desarrollarán dos semanas de pasantía en empresas alemanas. Un modelo de formación que combina estudio y práctica en entornos reales de trabajo, fortaleciendo sus competencias técnicas.
El grupo, integrado por Erin Carolina López, Ashley Pineda, Samuel Midence, Dayanna Corea, David Isaac Dubón, David Isaac García, Óscar Benítez, Jehziel Rodríguez y Alexander Lara, realizarán sus pasantías en compañías como KLIWA, ZINQ GmbH, JW Ostendorf, Langguth GmbH y Verkehrsbetrieb Wilhelm Schäpers GmbH & Co.
Para formar parte de este intercambio académico, todos mantuvieron un promedio igual o superior al 91% durante los últimos tres años de formación, demostraron buena conducta y alcanzaron el nivel B1 de alemán, requisito indispensable para participar.
Inicialmente, el viaje estaba previsto para noviembre de 2025, para que los jóvenes realizaran sus prácticas profesionales, pero tuvo que posponerse hasta febrero de este año debido a que, a diferencia del primer grupo, cuyos gastos fueron cubiertos por el gobierno, no contaban con los recursos para costear los boletos aéreos.
Dos exalumnos del Técnico Alemán decidieron difundir un video en redes sociales para contar la situación del grupo que estaba a punto de perder la oportunidad de realizar este viaje que cambiará sus vidas.
Fue así como Erick Brimen, director ejecutivo de Fundación Próspera, conoció su historia y decidió patrocinarlos, donando 500,000 lempiras para pagar los boletos aéreos y haciendo que ese sueño hoy sea una realidad.
Parte del equipo de Próspera viajó este jueves a la zona norte del país, para poder acompañar a los jóvenes y sus familias en el aeropuerto, para despedirlos y desearles éxito en esta nueva etapa.
Por su parte, la Industrie-und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) coordinó los preparativos para recibir a los estudiantes y vincularlos con las empresas anfitrionas, garantizando el desarrollo exitoso del programa.
Se trata del segundo grupo que tiene esta oportunidad, gracias a un convenio de intercambio firmado en 2022, impulsado por la cónsul honoraria de Honduras en Alemania, Irene Jensen, que permite a los estudiantes realizar su práctica profesional en escuelas técnicas del país europeo.
Este viaje no solo representa una experiencia internacional, sino un mensaje poderoso: cuando el esfuerzo, la excelencia y el apoyo institucional se encuentran, los sueños pueden despegar. Hoy, estos nueve jóvenes hondureños cruzan el Atlántico con la certeza de que el talento formado en Honduras puede competir y destacar en cualquier parte del mundo.