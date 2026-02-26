Caen tres personas, entre ellas dos menores, supuestos miembros de la MS-13 en Choloma

Choloma, Honduras

Entre los detenidos se encuentra un joven de 20 años, conocido con el alias de “Roky”, señalado como miembro activo de la organización criminal y presunto encargado de ejecutar acciones de sicariato en el sector, con aproximadamente cuatro años de pertenencia a la estructura.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), logró la captura de tres personas, supuestos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos menores infractores, en el municipio de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Asimismo, fueron requeridos dos menores de edad identificados con los alias de “Javi”, de 17 años, y “Lili”, de 16, quienes según las investigaciones serían integrantes de la MS-13 y estarían vinculados a la venta y distribución de droga, así como al tráfico de armas en la zona.

Durante la acción policial se logró el decomiso de dos armas de fuego tipo pistola, munición de uso prohibido, supuesta cocaína, piedra de crack y varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo.

A los sospechosos se les supone responsables de los delitos e infracciones penales de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y porte de munición de uso prohibido, por lo que fueron remitidos a la Fiscalía competente para continuar con el procedimiento legal.