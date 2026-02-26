Hondureño deportado de USA es capturado por delito de asesinato

La Lima, Honduras

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la oficina de Interpol Honduras, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), como parte de los planes operativos de seguridad orientados a ubicar y capturar a personas con cuentas pendientes con la justicia.

Un hondureño fue capturado este jueves en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales , de San Pedro Sula, tras arribar deportado desde Estados Unidos y tener pendiente una orden de captura por el delito de asesinato.

El sospechoso, de 31 años, originario y residente en el departamento de Comayagua, fue requerido por las autoridades al momento de su ingreso al país, luego de ser deportado desde El Paso, Texas, Estados Unidos. Según el informe policial, sobre él pesaba una orden de aprehensión por suponerlo responsable del delito de asesinato.

La orden judicial fue emitida el 3 de mayo de 2024 por el Juzgado de Letras de Comayagua, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Neptaly Rodríguez López. El hecho violento se registró en 2024 en la zona central de Honduras.

Tras su captura, al ciudadano se le leyeron y respetaron sus derechos constitucionales, y posteriormente fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.