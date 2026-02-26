Capturan a otro supuesto miembro de la banda El Mudo; tenía uniformes policiales

Cortés, Honduras.

Un hombre fue capturado este jueves en la colonia Santa Rosa, a la altura de la 10 calle del segundo anillo periférico de San Pedro Sula, durante una operación ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El detenido, de 38 años, es señalado por suponerlo responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, tenencia ilegal de municiones y uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial. Según el informe oficial, es originario y residente en el mismo sector donde se realizó la intervención.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dos pistolas sin número de serie visible, ocho cargadores (metálicos y plásticos), 87 cartuchos metálicos sin percutir y un teléfono celular marca Motorola. Además, le encontraron indumentaria correspondiente a la Policía Nacional y a la DPI.

Presunta vinculación criminal

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso estaría vinculado a la estructura delictiva conocida como El Mudo, señalada por las autoridades como responsable de robos a viviendas y otros delitos contra la propiedad en la zona norte del país.