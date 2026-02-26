Aerolínea suspenderá temporalmente vuelos directos entre Nueva York y San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La medida impactará a cientos de viajeros que utilizan estas rutas para turismo, negocios y visitas familiares. La decisión implica que desde el 21 de mayo quedará suspendido el servicio que conecta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, con el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales .

La aerolínea estadounidense JetBlue Airways anunció la suspensión temporal de sus vuelos directos entre Nueva York y las ciudades de San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad de Guatemala, a partir del próximo 21 de mayo.

Ese mismo día también dejará de operar el vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala. Según el itinerario publicado por la compañía, la reanudación de ambas rutas está programada hasta el 11 de enero de 2027, por lo que la suspensión se extenderá por casi ocho meses. Durante ese período, los pasajeros deberán buscar alternativas con escalas u optar por otras aerolíneas.

A pesar de la cancelación temporal de los vuelos desde Nueva York, tanto San Pedro Sula como Ciudad de Guatemala continuarán contando con vuelos directos hacia Fort Lauderdale-Hollywood, lo que permitirá mantener cierta conectividad con el sur de Florida, uno de los principales puntos de enlace para la comunidad centroamericana en Estados Unidos.

La suspensión afectará de forma significativa la conexión directa entre Nueva York y San Pedro Sula, especialmente en temporadas de alta demanda como verano e invierno. A esto se suma que la aerolínea Avianca tampoco ofrecerá vuelos en esa ruta durante la temporada alta, reduciendo aún más las opciones sin escalas.

Para muchos viajeros, la noticia representa un inconveniente logístico y económico. María López, hondureña residente en Queens, expresó que el vuelo directo le permitía viajar cada año a visitar a su familia sin complicaciones. “Con mis hijos pequeños era más fácil volar directo; ahora tendremos que hacer escalas y eso encarece el viaje”, comentó.

Carlos Mejía, comerciante hondureño radicado en Nueva York, señaló que la suspensión también impacta a quienes viajan por negocios, “el vuelo directo ahorraba tiempo y facilitaba cerrar acuerdos en pocos días, con escalas se pierde casi un día completo entre conexiones”, explicó.

Agencias de viajes consultadas indicaron que ya comenzaron a recibir consultas de pasajeros que tenían boletos para fechas posteriores al 21 de mayo. Recomiendan verificar directamente con la aerolínea las opciones de reembolso o cambios sin penalidad, así como explorar rutas alternativas vía otras ciudades estadounidenses.

Expertos del sector aéreo consideran que este tipo de ajustes responde a estrategias de optimización de flota y rentabilidad, especialmente en rutas que presentan variaciones estacionales en la demanda. Sin embargo, reconocen que la medida golpea a comunidades migrantes que dependen de conexiones directas para mantener vínculos familiares.