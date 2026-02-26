Así ocurrió el atentado contra una familia en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con información brindada por un portavoz de la Policía Nacional , el hecho ocurrió en horas de la noche, cuando en el sector no había energía eléctrica .

Cuatro personas resultaron heridas la noche del miércoles 25 de febrero tras un ataque armado en la colonia Miramar , municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.

En ese momento, dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta llegaron frente a una vivienda donde se encontraban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, conversando. Según relatos, todos eran miembros de la misma familia.

Sin mediar palabra, los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones contra las cuatro personas que estaban en el lugar y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la localidad para recibir atención médica. Según el reporte preliminar de los médicos, tres de ellos se encuentran estables, mientras que una cuarta persona fue ingresada al quirófano para recibir asistencia especializada.

El portavoz policial indicó que, hasta el momento, no se ha logrado identificar a los sospechosos que se transportaban en la motocicleta.

La Policía Nacional realiza las diligencias investigativas correspondientes para ubicar y capturar a los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.