Ministro de Finanzas destaca aprobación de Ley de Reactivación Económica

TEGUCIGALPA, HONDURAS

"Gracias al Congreso Nacional fue aprobada la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una iniciativa que dinamizará la economía", expresó el funcionario.

Emilio Hércules Hernández , ministro de la Secretaría de Finanzas, agradeció este jueves al Congreso Nacional por la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.

El titular de Finanzas agregó que la referida ley proporcionará un marco legal para la regularización de embargos, garantizando a la vez los derechos de los trabajadores.

El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa que declara de interés nacional la racionalización del gasto público y establece medidas fiscales y financieras extraordinarias, excepcionales y temporales.

La ley tiene como propósito restablecer el equilibrio fiscal, promover el crecimiento económico sostenible, el desarrollo humano y preservar la estabilidad macroeconómica, además de fortalecer institucionalmente al Estado.

Entre sus disposiciones más relevantes, el artículo 3 autoriza al Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la ley, a realizar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones de la administración pública centralizada y desconcentrada.

Asimismo, permite la reducción forzosa de servicios o de personal, tanto con acuerdo de nombramiento como por contrato, por razones presupuestarias o para lograr una organización administrativa más eficiente.

La normativa garantiza el pago de indemnizaciones conforme a ley y sujeto a disponibilidad presupuestaria. Una vez efectuado el pago, este será oponible como extinción de obligaciones ante los tribunales.

En caso de que el empleado se niegue a recibir la indemnización, el monto podrá consignarse ante la autoridad correspondiente para evitar el incremento de la cuantía.