Congreso aprueba Ley de Reactivación y reestructura estatal

Tegucigalpa

El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa que declara de interés nacional la racionalización del gasto público y establece medidas fiscales y financieras extraordinarias, excepcionales y temporales para atender la situación que afecta las finanzas del Estado. La ley tiene como propósito restablecer el equilibrio fiscal, promover el crecimiento económico sostenible, el desarrollo humano y preservar la estabilidad macroeconómica, además de fortalecer institucionalmente al Estado.

Entre sus disposiciones más relevantes, el artículo 3 autoriza al Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la ley, a realizar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones de la administración pública centralizada y desconcentrada. Asimismo, permite la reducción forzosa de servicios o de personal, tanto con acuerdo de nombramiento como por contrato, por razones presupuestarias o para lograr una organización administrativa más eficiente.

El plan de liquidación que usará el Gobierno

La normativa garantiza el pago de indemnizaciones conforme a ley y sujeto a disponibilidad presupuestaria. Una vez efectuado el pago, este será oponible como extinción de obligaciones ante los tribunales. En caso de que el empleado se niegue a recibir la indemnización, el monto podrá consignarse ante la autoridad correspondiente para evitar el incremento de la cuantía. Las instituciones descentralizadas y las municipalidades también podrán adoptar estas medidas conforme a sus leyes orgánicas. El texto menciona al personal que ganó concursos, incluidos maestros, médicos, enfermeras, policías, fiscales y trabajadores contratados durante la pandemia del covid-19. En cuanto a sentencias judiciales contra el Estado, el artículo 4 establece que las órdenes de embargo deberán notificarse directamente a la Tesorería General de la República (TGR) y a la institución condenada. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y no podrán afectar el servicio de la deuda pública, el pago de salarios ni el presupuesto operativo institucional. Si se requiere reforma presupuestaria para cumplir con una sentencia, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) deberá iniciar el trámite en un plazo de hasta tres meses para el Presupuesto General y de un mes para los presupuestos institucionales. Si transcurren 12 meses sin ejecución del pago, el juzgado podrá aplicar el procedimiento de apremio. Las cantidades líquidas devengarán el interés legal fijado en el Código Civil mientras se ejecuta la sentencia.