Sesal confirma tres muertes de niños por tosferina

Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal), confirmó este miércoles la muerte de tres niños a causa de la tosferina en Honduras, en medio de un incremento de casos a nivel nacional. La funcionaria detalló que hasta la fecha se reportan alrededor de 80 casos sospechosos, de los cuales 40 han sido confirmados como positivos. “Estamos teniendo ese incremento en el número de casos de tosferina y, como usted bien lo decía, ya tenemos muertes. La tosferina es una enfermedad que puede ser prevenible a través de la vacunación, así que es importante que los niños inicien y completen sus esquemas de vacunación”, manifestó Puerto.

Según explicó, la mayoría de los fallecimientos corresponden a niños menores de un año, quienes representan la población más vulnerable ante esta enfermedad respiratoria. "De esos 40 positivos hemos tenido ya tres muertes en niños; la mayoría son niños menores de un año", precisó. En cuanto a la distribución geográfica de los casos, Puerto indicó que las regiones con mayor número de reportes incluyen Cortés, específicamente San Pedro Sula y Yoro, así como la región metropolitana de El Paraíso. También se han identificado contagios en Intibucá, Santa Bárbara, La Paz, Valle y Atlántida, lo que evidencia que la mayoría de las regiones del país presentan casos. Aunque se han registrado infecciones en otras edades, incluso en población adulta, la representante del PAI reiteró que los menores de un año son quienes enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte. Ante esta situación, la Secretaría de Salud hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que acudan a los establecimientos de salud y completen los esquemas de vacunación infantil. "Los niños inician su esquema de vacunación a partir de los dos meses, cuatro y seis meses para completar con la vacuna pentavalente o hexavalente, y deben recibir dos refuerzos con la vacuna DPT a los 18 meses y a los cuatro años", recordó.