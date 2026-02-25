Con tecnología y 270 policías adicionales reforzarán la seguridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez Aguilera, anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de seguridad que prioriza a San Pedro Sula y los municipios del Valle de Sula, considerados zona estratégica por su peso económico y sus niveles de incidencia delictiva. El funcionario informó que sostuvo una reunión con la cúpula de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde el sector empresarial expuso sus principales preocupaciones en materia de violencia, extorsión y robos, mientras que la Secretaría de Seguridad presentó la estrategia que comenzará a implementarse de inmediato.

Velásquez Aguilera reconoció que la zona norte es uno de los principales motores económicos del país y que, en los últimos meses, la situación de seguridad "no ha sido la mejor". Por ello, aseguró que el Gobierno está priorizando recursos humanos, tecnológicos y operativos en la ciudad. A nivel nacional, Honduras registra una tasa de 23.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio de América Latina ronda los 20. La meta de la actual administración es que el país cierre el período gubernamental por debajo de esa media regional. En ese contexto, San Pedro Sula se encuentra en un nivel intermedio dentro de los indicadores nacionales, por lo que el objetivo es reducir su tasa de homicidios por debajo de 20 en los próximos años. El ministro explicó que, ante la limitación de recursos, se realizó una priorización de los 30 municipios con mayores índices de violencia, tomando como base tres indicadores como homicidios, femicidios y extorsión. En el caso de San Pedro Sula, la intervención no solo será municipal, sino también por microterritorios, identificando barrios y sectores con mayor concentración delictiva, en estas zonas habrá un despliegue reforzado de personal y tecnología. Como parte del plan, se incorporarán 270 agentes adicionales a la fuerza policial ya existente en la ciudad, quienes integrarán equipos de intervención focalizada para responder con rapidez a denuncias ciudadanas e información de inteligencia.

Drones y patrullaje inteligente

Uno de los ejes principales del nuevo esquema es el uso de tecnología. Durante la presentación se exhibieron drones y otros equipos que quedarán instalados en San Pedro Sula para operar en todo el Valle de Sula. Según explicó el ministro, estos dispositivos permitirán: • Realizar patrullajes inteligentes en zonas de difícil cobertura. • Ejecutar operaciones especiales contra estructuras criminales. • Identificar “zonas rojas” mediante análisis de datos. • Optimizar recursos ante la imposibilidad de asignar un policía por cuadra. El sistema estará conectado a una plataforma de información que facilitará el análisis criminal y la toma de decisiones operativas en tiempo real. Además de los homicidios, la estrategia apunta a reducir la extorsión, delito que afecta especialmente a microempresarios de San Pedro Sula, muchos de los cuales no denuncian por temor a represalias. El ministro adelantó que se impulsarán reformas legales para evitar la revictimización de quienes denuncian y permitir que el delito pueda investigarse sin necesidad de una denuncia formal en todos los casos. También se priorizará la reducción de robos en viviendas, especialmente, especialmente los cometidos en horas nocturnas. Como ejemplo, mencionó recientes operativos en los que fue desarticulada una estructura criminal dedicada a asaltos violentos en residencias.

Fortalecimiento investigativo

El plan incluye el fortalecimiento de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para enfrentar la mora investigativa, especialmente en casos de muertes violentas, con el objetivo de no solo prevenir delitos, sino también judicializar a los responsables.