Nuevos hoteles, proyectos turísticos e inversión pública dinamizan a Roatán

San Pedro Sula, Cortés

La isla de Roatán, en Islas de la Bahía, Caribe de Honduras, registra nuevas inversiones públicas y privadas que superan los 150 millones de dólares (más de 3,978 millones de lempiras). Este crecimiento estaría generando cientos de nuevos puestos de trabajo, mayor dinamismo económico y la llegada de más turistas nacionales y extranjeros. La llegada de cruceros registró la visita de 2,115,590 turistas a la isla en 2025. La proyección para 2026 es superar los 3,000,000 y, en los próximos años, alcanzar los 3.5 millones. Estas cifras reflejan que la isla continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe, impulsada por proyectos de infraestructura que transforman su conectividad y desarrollo urbano, especialmente en Coxen Hole.

El crecimiento de Roatán incluye la expansión de infraestructura turística, nuevos complejos verticales, torres de apartamentos y plazas comerciales en diversas zonas. Destaca la llegada de marcas internacionales. Avanza la construcción del Margaritaville Island Reserve Resort Roatán, un proyecto turístico de alto nivel cuya apertura está prevista para 2027 y que promete ampliar la oferta hotelera con un concepto todo incluido orientado al mercado internacional.

Nuevos hoteles con concepto todo incluido

El proyecto contará con 170 habitaciones, bares y restaurantes, dos piscinas, un espacio de música en vivo al aire libre y un spa. Paralelamente, se han anunciado planes para construir más de 250 nuevas habitaciones hoteleras en West Bay, así como desarrollar proyectos residenciales verticales en French Harbour, donde se contemplan apartamentos urbanos. A esto se suman nuevas plazas comerciales en el lado este de la isla y espacios mixtos que buscan dinamizar la actividad económica y responder al crecimiento sostenido de la demanda turística y residencial. Ron McNab, alcalde de Roatán, destacó que estas obras forman parte de una visión integral para fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes. "Estamos trabajando en una transformación real de Roatán. Coxen Hole está recuperando su valor como centro urbano, con mejores calles, espacios públicos y conectividad. Esto no solo beneficia al turismo, sino a cada familia que vive aquí, y se complementa con nuevas inversiones que están confiando en el potencial de nuestra isla", afirmó McNab.

Ubicado en el centro de la isla, Coxen Hole es el principal núcleo administrativo y uno de los puntos de mayor movimiento en Roatán, además de servir como conexión clave hacia el muelle de cruceros y otras zonas estratégicas.

Una inversión pública que supera los 50 millones de dólares

Actualmente, el sector experimenta mejoras significativas: pavimentación de la carretera principal y modernización de vías clave; renovación del casco histórico con nuevas aceras, drenajes y embellecimiento urbano; construcción y rehabilitación de infraestructura como el puente de El Ticket; y desarrollo de espacios públicos, incluidos parques, paseos peatonales y proyectos de malecón. “Coxen Hole está pasando de ser un punto de tránsito a convertirse en un verdadero centro urbano digno, ordenado y atractivo. Estamos sentando las bases para el crecimiento futuro de la isla”, agregó Ron McNab, alcalde de Roatán. Ampliación de puertos y crecimiento del turismo de cruceros Los puertos de cruceros de Roatán han experimentado mejoras sustanciales en el último período, incluidas ampliaciones y modernización de instalaciones para atender embarcaciones de mayor tamaño y mejorar la experiencia de los pasajeros. Tanto el Puerto de Roatán como Mahogany Bay, en Coral Cay, han realizado inversiones millonarias que fortalecen la infraestructura portuaria.

Esperan alcanzar los 3.5 millones de cruceristas

En 2025, el segmento de cruceristas registró 2,115,590 pasajeros. Si se incluye la tripulación, la cifra asciende a 2,851,711. La proyección para 2026 (pasajeros más tripulación) es de 3,000,000 y, en los próximos años, superar los 3,500,000. En paralelo, el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez avanza en su proceso de modernización, con el objetivo de responder a la alta demanda turística, especialmente de cara a Semana Santa 2026. El aeropuerto fue diseñado para atender a unos 250,000 viajeros, pero actualmente registra más de 500,000 al año. Con el nuevo diseño se prevé que pueda cubrir una demanda de entre 750,000 y un millón de pasajeros anuales, lo que podría incentivar mayor inversión nacional y extranjera. Estas obras se complementan con inversiones privadas y proyectos turísticos en desarrollo, como nuevos hoteles y desarrollos internacionales, que refuerzan el posicionamiento de Roatán como destino competitivo en la región. “Estamos alineando la inversión pública y privada para asegurar un crecimiento ordenado, sostenible y con oportunidades para todos”, concluyó Ron McNab, alcalde de Roatán. Aunque la inversión extranjera es liderada por estadounidenses, en la isla también participan inversionistas de Canadá, México, Guatemala, El Salvador, España e Italia, principalmente en infraestructura turística.

Un boom inmobiliario ha surgido en los últimos meses en la isla

Raúl Martínez, director general de 3RS Inmobiliaria, manifestó que la firma cuenta con 14 agentes en la isla y que, en los últimos tres años, han observado que el 95% de los negocios corresponden a extranjeros interesados en adquirir una vivienda vacacional o de retiro. “Yo diría que entre el 85% y el 90% de los compradores son norteamericanos y el resto se distribuye entre europeos, canadienses y algún otro centroamericano, incluidos nosotros los hondureños”, detalló Martínez. La isla ofrece un entorno que inversionistas y residentes describen como tranquilo y seguro, lo que, según el sector inmobiliario, ha incrementado su atractivo en los últimos años. “Se ha despertado un mayor interés en invertir en la isla. Son más de 30 proyectos inmobiliarios que se promueven en toda Roatán. La afluencia de personas interesadas en comprar condominios, casas o lotes se ha incrementado en los últimos tres meses, lo que dinamiza la economía. Hay mayor confianza. Creemos que en los próximos dos a tres años habrá mucha inversión en la isla”, enfatizó Martínez.

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, consideró que las inversiones en Roatán representan una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad, la imagen internacional y el desarrollo económico del país.