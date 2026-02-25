Fin del convenio: médicos cubanos abandonarán Honduras a partir de marzo

La Ceiba, Atlántida

Tras casi tres décadas de labor asistencial en diversos puntos del territorio nacional, el convenio de cooperación médica entre los gobiernos de Honduras y Cuba llegará a su fin, según confirmó Roberto Benavides, coordinador de los médicos cubanos.

Los especialistas tienen programado su retorno a la isla para los primeros días de marzo. La relación de los médicos cubanos con Honduras tiene raíces profundas. Su primera llegada al país ocurrió en 1973 durante el paso del huracán Fifí, aunque fue a finales de 1998, como respuesta humanitaria ante la devastación del huracán Mitch que se firmó el primer convenio.

Aunque inicialmente su destino era el departamento de Gracias a Dios para atender la remota región de La Mosquitia, las condiciones climáticas impidieron el aterrizaje del helicóptero que los transportaba. Fue así como la brigada se estableció por primera vez en La Ceiba, marcando el inicio de una historia de servicio que se ha extendido por más de 25 años.