Fin del convenio: médicos cubanos abandonarán Honduras a partir de marzo

Tras casi tres décadas de labor asistencial en diversos puntos del territorio nacional, el convenio de cooperación médica entre los gobiernos de Honduras y Cuba llegará a su fin, según confirmó Roberto Benavides, coordinador de los médicos cubanos.
Los especialistas tienen programado su retorno a la isla para los primeros días de marzo. La relación de los médicos cubanos con Honduras tiene raíces profundas. Su primera llegada al país ocurrió en 1973 durante el paso del huracán Fifí, aunque fue a finales de 1998, como respuesta humanitaria ante la devastación del huracán Mitch que se firmó el primer convenio.
Aunque inicialmente su destino era el departamento de Gracias a Dios para atender la remota región de La Mosquitia, las condiciones climáticas impidieron el aterrizaje del helicóptero que los transportaba. Fue así como la brigada se estableció por primera vez en La Ceiba, marcando el inicio de una historia de servicio que se ha extendido por más de 25 años.
Fin del convenio
La decisión responde al vencimiento del acuerdo firmado bajo la administración de la expresidenta Xiomara Castro y el actual gobierno del presidente Nasry Asfura no renovará dicho convenio.
Son aproximadamente 130 médicos especialistas que dejarán sus puestos en diferentes hospitales públicos del país. Según se conoció, el retorno a Cuba está previsto para los primeros días de marzo.
"Como hondureños lamentamos mucho que los médicos cubanos tengan que irse porque ha llegado el fin del convenio. Se pierden doctores con diferentes especialidades que dieron mucho beneficio al pueblo hondureño, especialmente a los más pobres", manifestó Benavides.
La partida de la brigada genera preocupación en el sector salud, ya que estos profesionales cubrían áreas críticas en hospitales que atienden a la población de escasos recursos. Con su salida, el sistema público enfrenta el reto de suplir de inmediato estas plazas para no interrumpir las atenciones especializadas que recibían miles de hondureños.
"Dieron mucho beneficio en asistencia médica, exámenes de la vista y donación de lentes. Todos eran médicos especialistas y dejaron una huella y un record importante en las personas que atendieron. Solo les decimos muchas gracias", agregó don Roberto Benavides.
Cuestionamientos
Según el Colegio Médico de Honduras, el convenio entre el gobierno y los cubanos, otorgó beneficios que “ningún médico hondureño recibe”, mientras más de 10 mil galenos nacionales siguen desempleados.
Asimismo se denunció que, muchos de ellos ni siquiera eran doctores o especialistas y que no pagaban impuestos. Además que entre 4,000 a 5,000 dólares, (unos cien mil lempiras) era el costo para el Estado tener a un médico cubano laborando en el sistema de Salud de nuestro país.