Hábitat para la Humanidad respalda creación de la Secretaría de Vivienda

San Pedro Sula, Honduras

Este, aseguran, será un mecanismo clave para articular la política pública en materia habitacional y dar una respuesta estructural a un déficit que, según la organización, supera el 60%.

Hábitat para la Humanidad Honduras reaccionó a la creación, por primera vez en el país, de la Secretaría de Vivienda y calificó la decisión como acertada, al tratarse de una instancia solicitada durante años por diversos actores del sector.

La organización expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de la República y con Francis Argeñal, ingeniera y ministra de Vivienda, con el objetivo de avanzar en soluciones sostenibles que beneficien especialmente a las familias que conforman la base de la pirámide.

“Reconocemos este primer paso como un hito importante para el país. Esto nos permitirá concentrar esfuerzos, ordenar competencias y, sobre todo, poner la vivienda en el nivel de prioridad que merece”, afirmó Martha Guillén, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Honduras.

No obstante, subrayó que el desafío es urgente y requiere una respuesta articulada, técnica y de largo plazo.

Desde Hábitat para la Humanidad Honduras se reiteró el llamado a que la nueva institucionalidad impulse una agenda multisectorial que convoque a los sectores público, privado, financiero, académico y social, con el fin de construir soluciones estructurales y sostenibles.