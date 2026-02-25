Hábitat para la Humanidad respalda creación de la Secretaría de Vivienda

Hábitat para la Humanidad Honduras reaccionó a la creación, por primera vez en el país, de la Secretaría de Vivienda y calificó la decisión como acertada, al tratarse de una instancia solicitada durante años por diversos actores del sector.
Este, aseguran, será un mecanismo clave para articular la política pública en materia habitacional y dar una respuesta estructural a un déficit que, según la organización, supera el 60%.
La organización expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de la República y con Francis Argeñal, ingeniera y ministra de Vivienda, con el objetivo de avanzar en soluciones sostenibles que beneficien especialmente a las familias que conforman la base de la pirámide.
“Reconocemos este primer paso como un hito importante para el país. Esto nos permitirá concentrar esfuerzos, ordenar competencias y, sobre todo, poner la vivienda en el nivel de prioridad que merece”, afirmó Martha Guillén, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Honduras.
No obstante, subrayó que el desafío es urgente y requiere una respuesta articulada, técnica y de largo plazo.
“El déficit habitacional no solo es una cifra; representa miles de familias que viven en condiciones inadecuadas, inseguras o sin acceso a servicios básicos. Es momento de atender esta problemática desde su causa raíz, con políticas públicas integrales que aborden financiamiento, planificación urbana, resiliencia climática y acceso a servicios”, agregó Martha Guillén, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Honduras.
Desde Hábitat para la Humanidad Honduras se reiteró el llamado a que la nueva institucionalidad impulse una agenda multisectorial que convoque a los sectores público, privado, financiero, académico y social, con el fin de construir soluciones estructurales y sostenibles.
Como parte de este impulso al diálogo y a la construcción de propuestas, la organización desarrollará el próximo 13 de marzo, en San Pedro Sula, el foro de vivienda “Desde la Raíz: Construyendo Soluciones Seguras y Resilientes”, un espacio de análisis y articulación orientado a generar insumos concretos que contribuyan al diseño e implementación de políticas habitacionales efectivas.
Hábitat para la Humanidad Honduras reafirmó que ha mantenido de manera constante su llamado a priorizar la vivienda adecuada como un derecho y como un pilar para el desarrollo social y económico del país, y reiteró su disposición de colaborar “mano a mano” con la nueva Secretaría de Vivienda para avanzar hacia soluciones que transformen la realidad de miles de hogares hondureños.