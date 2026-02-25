Mesa tripartita avanza en negociación del salario mínimo

La mesa tripartita de negociación del salario mínimo continúa este miércoles reunida con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible, informó Josué Orellana, representante del sector trabajador en el proceso.
Orellana explicó que las centrales obreras ya sostuvieron una reunión previa para analizar los informes técnicos que serán presentados en la sesión formal.
“Nosotros ya hemos tenido una reunión previa del sector trabajador, hemos analizado algunos informes que es parte de lo que se va a presentar hoy en esta reunión formal del salario mínimo. Una vez que conozcamos estos informes, vamos a proceder a pedirle un espacio al ministro del Trabajo para poder sentarnos y hoy mismo esperamos hacer la primera contrapropuesta”, manifestó.
El dirigente señaló que la aspiración del sector es que el acuerdo se logre en el menor tiempo posible.
“Esperamos que esta negociación, en el menor tiempo posible, en dos reuniones más estemos firmando este acuerdo. Eso es lo que está exigiendo la clase trabajadora en este momento”, indicó.
Según Orellana, el sector obrero ya tiene lista una propuesta formal para presentarla en la mesa de diálogo. Aunque evitó revelar el porcentaje de aumento que solicitarán, aseguró que la petición estará acorde con la situación económica del país.
“Aquí nadie desconoce que la canasta básica ya sobrepasó los 16 mil lempiras. El alto costo de vida en este país es una realidad que la vivimos todos y la clase trabajadora es parte de esa realidad que nos afecta enormemente”, expresó.
Asimismo, recordó que el ajuste salarial tiene carácter retroactivo al 1 de enero, por lo que consideró necesario reducir la incertidumbre en torno a la negociación.
“La retroactividad no se va a perder, no es negociable, y en ese sentido debemos buscar un acuerdo en el menor tiempo posible”, subrayó.
Rechazo a la Ley de Empleo Parcial
En paralelo, dirigentes obreros reiteraron su rechazo a la Ley de Empleo Parcial que se discute en el Congreso Nacional.
Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), afirmó que, aunque reconocen la necesidad de generar empleo, la propuesta vulnera derechos laborales.
El proceso de negociación del salario mínimo se desarrolla en el marco del diálogo tripartito entre Gobierno, empresa privada y sector trabajador.