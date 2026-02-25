Mesa tripartita avanza en negociación del salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.

La mesa tripartita de negociación del salario mínimo continúa este miércoles reunida con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible, informó Josué Orellana, representante del sector trabajador en el proceso.

Orellana explicó que las centrales obreras ya sostuvieron una reunión previa para analizar los informes técnicos que serán presentados en la sesión formal.

“Nosotros ya hemos tenido una reunión previa del sector trabajador, hemos analizado algunos informes que es parte de lo que se va a presentar hoy en esta reunión formal del salario mínimo. Una vez que conozcamos estos informes, vamos a proceder a pedirle un espacio al ministro del Trabajo para poder sentarnos y hoy mismo esperamos hacer la primera contrapropuesta”, manifestó.

El dirigente señaló que la aspiración del sector es que el acuerdo se logre en el menor tiempo posible.